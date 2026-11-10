Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif COP31 Zirvesi için Antalya'ya geldi

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Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Antalya'da düzenlenen 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Şerif'i havalimanında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Amna Baloch ve Türk yetkililer karşıladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Şerif, zirvede ülkesinin iklim değişikliğiyle mücadelede önceliklerini açıklayacak.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİ PLANLANIYOR

Şerif'in Antalya temaslarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmede Türkiye ile Pakistan arasındaki iş birliğinin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Pakistan Başbakanı'nın zirveye katılan diğer ülke liderleriyle de ikili görüşmeler yapacak.

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TEMİZ ENERJİ İÇİN ORTAK ÇAĞRI

Pakistan Başbakanı Şerif, zirvede yapacağı konuşmada iklim değişikliğinin yol açtığı zararların azaltılması için ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesini için çağrıda bulunacak. Şerif ayrıca, "35'e 35: Geleceğe Enerji Vermek" başlıklı üst düzey toplantıya katılacak. Temiz enerjiye geçiş ve elektrifikasyonun ele alınacağı oturumda, enerji dönüşümüne yönelik uluslararası çalışmalar değerlendirilecek.

PAKİSTAN'DAN 54 ETKİNLİK

Pakistan, COP31 kapsamında oluşturduğu ülke sergisinde 54 ayrı etkinlik düzenleyecek. Etkinliklerde iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji ve uluslararası iş birliği konuları ele alınacak.

Pakistan, daha önce Mısır'da düzenlenen COP27 görüşmelerinde de aktif rol üstlenmişti. İklim değişikliğinden zarar gören ülkelere mali destek sağlanmasını amaçlayan Kayıp ve Zarar Fonu'nun oluşturulması sürecine katkıda bulunmuştu.

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