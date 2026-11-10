Şahbaz Şerif COP31 için Türkiye'ye geliyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'nın ev sahipliği yaptığı COP31 Zirvesi'ne katılmak üzere Lahor'dan Türkiye'ye hareket etti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Şerif'in 10-12 Kasım tarihlerini kapsayan ziyaretinin programını açıkladı. Şerif, 11 Kasım'da düzenlenecek Liderler Zirvesi'nde dünya liderlerine hitap edecek.
Şerif, Antalya'daki temasları kapsamında Türk liderlerle ve diğer ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Şerif ayrıca COP31 Başkanlığı tarafından düzenlenecek üst düzey yuvarlak masa toplantısına katılacak.
İKLİM FİNANSMANI ÇAĞRISI
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Pakistan Başbakanı, zirvedeki konuşmasında gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelesine finansman sağlanması çağrısında bulunacak. Bu desteğin yeterli, düzenli ve kolay erişilebilir olması gerektiğini vurgulayacak. Şerif, Pakistan'ın güneş enerjisi yatırımları, yenilenebilir enerji kapasitesini artırma çalışmaları ve doğal afetlere karşı geliştirilen erken uyarı sistemlerini de dünya liderlerine anlatacak.
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