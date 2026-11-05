Pyongyang'dan ABD'ye havalimanı senaryolu gözdağı
Füze denemelerine ilişkin sessizliğini bozan Pyongyang yönetimi, yeni hava savunma sistemini test ettiğini ve temsili bir havalimanı hedefinin seyir füzesiyle vurulduğunu duyurdu. Tatbikatın ABD, Japonya ve Güney Kore'ye mesaj olduğu değerlendirildi.
Dün ayrıca füze birliklerinin ülkenin doğusunda bir atış tatbikatı yaptığı kaydedilen açıklamada, "Tatbikat kapsamında önceden belirlenen temsili havalimanı hedefi uzun menzilli bir stratejik seyir füzesi ile başarılı bir şekilde vurulmuştur" denildi.
Gerçekleştirilen silah testlerinin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan "zorunlu" faaliyetlerin bir parçası olduğu vurgulanırken, havalimanı saldırısı senaryosu altında yapılan füze tatbikatı ABD ile bölgedeki müttefikleri Japonya ve Güney Kore’ye gözdağı olarak yorumlandı.
Kuzey Kore’nin füze denemesi gerçekleştirdiği açıklanmıştı
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan (JCS) dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine çok sayıda füze fırlattığı bildirilmişti. Uzmanlar, Pyongyang yönetiminin aynı anda farklı türlerde füzeleri test etmiş olabileceği yorumunda bulunmuştu. Kuzey Kore’nin son adımının ABD’de yapılan ara seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı bir dönemde gelmesi dikkat çekmişti.