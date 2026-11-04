Pyongyang'dan Washington'a sert "Binance" resti: 'Barış bizim için tercih, zorunluluk değil'

ABD'nin kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırının arkasında Kuzey Kore'nin bulunduğu yönündeki iddiaları Pyongyang yönetiminin sert tepkisine yol açtı. Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkanı Kim Yo Jong, suçlamaların arka planında Washington'ın değişmeyen düşmanca tutumunun yattığını belirtti.

"BINANCE SUÇLAMASI ABD'NİN DÜŞMANCA POLITİKASININ UZANTISIDIR"

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, Binance saldırısı iddialarının münferit bir olay değil, ABD'nin stratejik çıkar sağlama arayışı olduğunu savundu. ABD'nin bir yandan diyalog çağrısı yaparken diğer yandan yaptırım ve askeri tatbikatlarla baskıyı artırdığını belirten Kim, ikili ilişkilerde geriye gidiş yaşandığını vurguladı.

"DİYALOG BİZİM İÇİN BİR ZORUNLULUK DEĞİLDİR"

ABD'nin tutumunu güvenilmez olarak tanımlayan Kim Yo Jong, "Böylesine düşmanca tutum sergileyen kişilerle yüz yüze görüşmeye ihtiyacımız yok. Barış bir tercihtir ve diyaloğu içerir ancak bu bizim için bir zorunluluk değildir" ifadelerini kullandı. Kim, ABD'nin adımlarına karşı Pyongyang'ın yanıtlarında da yeni rekorlar kırılacağını kaydetti.

KİM JONG-UN NAMPHO TERSANESİ'NDE YENİ SAVAŞ GEMİSİNİ İNCELEDİ

Siyasi gerilimin tırmandığı anlarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin batısındaki Nampho Tersanesi'ni ziyaret ederek donanmanın modernizasyon projelerini denetledi. Geçen yılki muhriplerden daha büyük ve gelişmiş bir savaş gemisi inşa edildiğini açıklayan Kim, tersanede akıllı üretime geçilmesi ve su altı-su üstü filonun hızla güçlendirilmesi talimatını verdi.

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