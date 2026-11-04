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Trump'ın Cumhuriyetçi kalesinde büyük deprem: Demokratlar kırmızı eyaletleri birer birer aldı

Trump'ın Cumhuriyetçi kalesinde büyük deprem: Demokratlar kırmızı eyaletleri birer birer aldı

Zeynep Karçığa
10:16, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trump'ın Cumhuriyetçi kalesinde büyük deprem: Demokratlar kırmızı eyaletleri birer birer aldı
Donald Trump, ABD Ara Seçimleri'nde büyük hezimete uğradı.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimler, Donald Trump ve Cumhuriyetçiler açısından ağır bir siyasi yenilgiye dönüştü. Demokratlar, uzun yıllardır Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Texas, Kansas, South Carolina ve Iowa gibi eyaletlerde önemli zaferler elde ederek Kongre'de çoğunluğu kazandı. Sonuçlar, Trump'ın siyasi etkisine yönelik seçmen tepkisinin sandığa yansıması olarak değerlendiriliyor. İşte bölge bölge seçim sonuçları...

Cumhuriyetçilerin yıllardır koruduğu kaleler el değiştirdi

Seçim gecesinin en dikkat çekici sonuçları, Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu eyaletlerden geldi. Demokratlar, Texas'ta James Talarico'nun Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı mağlup etmesiyle Senato'da önemli bir sandalye kazandı. Kansas'ta Demokrat aday Adam Hamilton, Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'ı saf dışı bıraktı.

South Carolina'da ise Demokrat Annie Andrews, Cumhuriyetçi Darline Graham'ı yenerek eyaletin uzun yıllardır devam eden Cumhuriyetçi Senato geleneğini bozdu. Iowa'da da Demokratların kazandığı önemli yarışlar, Cumhuriyetçiler açısından kayıpların boyutunu artırdı.

Demokratların başarısı yalnızca Senato seçimleriyle sınırlı kalmadı. Texas, Georgia ve Ohio'da valilik yarışlarını da kazanan parti, ülke genelinde Cumhuriyetçilerin seçim haritasını değiştirdi. Texas'ta Gina Hinojosa'nın Cumhuriyetçi Greg Abbott'ı yenmesi, seçim gecesinin en dikkat çekici sonuçlarından biri oldu.

Trump'ın aday tercihleri sandıkta karşılık bulmadı

Seçim sonuçlarında Trump'ın Cumhuriyetçi adaylar üzerindeki etkisi de tartışma konusu oldu. Başkanın ön seçimlerde desteklediği bazı isimlerin genel seçimlerde kaybetmesi, Cumhuriyetçi Parti içindeki aday belirleme stratejisine yönelik eleştirileri artırdı.

Texas'ta Trump'ın desteklediği Ken Paxton'ın James Talarico karşısında kaybetmesi ve South Carolina'da Darline Graham'ın seçimi kazanamaması bu tablonun öne çıkan örnekleri oldu. North Carolina'da da Demokrat Roy Cooper, Cumhuriyetçi Michael Whatley karşısında rahat bir zafer elde etti.

Seçmen neden Cumhuriyetçilere sırt çevirdi?

Sandıktan çıkan sonuçlarda ekonomik koşullar ve Trump yönetiminin politikaları belirleyici başlıklar arasında yer aldı. Yüksek yaşam maliyetleri, enerji fiyatları ve İran'la yaşanan savaşın ekonomik etkileri seçmenlerin gündemindeki önemli konular oldu.

Associated Press'in seçim değerlendirmesine göre, seçmenlerin önemli bir bölümü ülkenin gidişatından memnun olmadığını ve yönetim üzerinde daha güçlü bir Kongre denetimi istediğini belirtti. Trump'ın başkanlık performansına yönelik memnuniyetsizlik de Demokratların oylarını artıran etkenler arasında gösterildi.

Washington'da güç dengesi değişiyor

Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesiyle Washington'daki siyasi dengeler yeniden şekilleniyor. Yeni Kongre'nin Ocak 2027'de göreve başlamasıyla Trump yönetimi, yasama faaliyetlerinde daha güçlü bir Demokrat muhalefetle karşı karşıya kalacak.

Demokratların yeni çoğunluğu, başkanın yasa tekliflerinin yanı sıra kabine ve federal yargı atamaları üzerinde de etkili olabilecek. Böylece Trump'ın başkanlığının kalan iki yılında Kongre ile Beyaz Saray arasındaki siyasi mücadelenin daha da yoğunlaşması bekleniyor.

2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilere önemli bir destek veren seçmen kitlesinin iki yıl sonra farklı bir tercih ortaya koyması, 2028 başkanlık seçimleri öncesinde de dikkatle takip edilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Associated Press ve The Guardian'ın seçim sonuçlarına göre Demokratların öne çıkan kazanımları şöyle:

Bu sonuçlarla Demokratlar, Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Texas, Kansas ve South Carolina gibi eyaletlerde Senato koltuklarını kazandı.

Özellikle Texas'ta Gina Hinojosa'nın kazanması dikkat çekti. Hinojosa, eyaletin ilk Latina kadın valisi oldu. Georgia'da Keisha Lance Bottoms, eyaletin ilk siyah kadın valisi olarak tarihe geçti.

Keisha Lance Bottoms
Keisha Lance Bottoms

3. Temsilciler Meclisi'nde kazanılan bölgeler

Demokratlar Temsilciler Meclisi seçimlerinde de Cumhuriyetçilerin elindeki çok sayıda bölgeyi kazandı.

Öne çıkan değişimler arasında:
Pennsylvania:
Janelle Stelson, Scott Perry'yi mağlup etti. Paige Cognetti ve Bob Brooks da Cumhuriyetçilerin elindeki sandalyeleri Demokratlara kazandırdı.
Kentucky:
Zach Dembo, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki bir bölgeyi aldı.
New Jersey:
Rebecca Bennett, Cumhuriyetçilerin elindeki bir Temsilciler Meclisi sandalyesini kazandı.
Virginia:
Elaine Luria, kritik bir seçim bölgesinde Demokratların zaferini getirdi.
Florida:
Cumhuriyetçilerin kendi lehlerine yeniden çizdiği bazı bölgelerde Demokrat adaylar kazandı.

4. Cumhuriyetçiler nereleri koruyabildi?

Seçim haritası tamamen Demokratların rengine dönmedi. Cumhuriyetçiler Florida'da valiliği ve Senato sandalyesini korudu. Arkansas, Oklahoma, Tennessee ve South Dakota gibi eyaletlerde de Senato yarışlarını kazandı.

Florida'da Byron Donalds valilik yarışını kazanırken Ashley Moody de Senato koltuğunu korudu.

5. Genel tablo: Washington'da çoğunluk değişti

Demokratların Senato'da 53 sandalyeye ulaştığı, Cumhuriyetçilerin ise 41 sandalyede kaldığı bildirildi. Bazı yarışlarda sonuçlar henüz kesinleşmemişti. Temsilciler Meclisi'nde de Demokratlar çoğunluğu elde etti.

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Başlıklar :ABDSeçimDonald Trump
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