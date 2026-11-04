Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD’de 3 ekip 3 İran politikası

ABD’de 3 ekip 3 İran politikası

Dış Haberler
04:00, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
ABD’de 3 ekip 3 İran politikası
Trump’ın önünde üç seçenek bulunuyor: Anlaşma yapmak, askerî saldırıları yeniden başlatmak veya ekonomik baskıyı artırarak İran’ı taviz vermeye zorlamak.

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını yeniden başlatacağı yönündeki iddialar son dönemde ağırlık kazanırken, Washington’da üç seçenek konuşuluyor. Başkan Yardımcısı Vance ve Özel Temsilci Witkoff anlaşmadan yana tavır alırken Netanyahu ve Savunma Bakanı Hegseth yeniden saldırı istiyor. Dışişleri Bakanı Rubio ve CIA Direktörü Ratcliffe ise ekonomik kuşatmanın sürdürülmesini savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askerî operasyonların yeniden başlatılması konusunda henüz karar vermedi. Washington yönetimi bir yandan Tahran’la müzakereleri sürdürürken diğer yandan yeni bir savaş ihtimaline karşı hazırlıklarını koruyor. Trump’ın önünde üç seçenek bulunuyor: Anlaşma yapmak, askerî saldırıları yeniden başlatmak veya ekonomik baskıyı artırarak İran’ı taviz vermeye zorlamak. Ancak Beyaz Saray ve Washington’daki güvenlik çevreleri bu seçenekler konusunda üç ayrı kampa bölünmüş durumda. Axios’a konuşan Trump, İran konusunda acele etmediğini belirterek, “Bir şekilde bir şey yapacağız ama acelemiz yok. Onları mali açıdan felç ettik. Paraları yok, benzinleri yok ve halkları da bu durumdan giderek daha fazla yoruluyor” dedi. Trump, diplomasiye fırsat tanırken anlaşma sağlanamaması hâlinde askerî seçeneği de masada tutuyor.

WASHINGTON’DA ÜÇ AYRI CEPHE

Trump’ın çevresindeki ilk grup, savaşın yeniden başlaması yerine anlaşmaya varılmasını istiyor. Başkan Yardımcısı JD Vance ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yeni bir askerî operasyonun mevcut durumu daha da kötüleştirebileceğini savunuyor. Körfez ülkelerinin çoğunun da bu yaklaşımı desteklediği belirtiliyor. İkinci grup ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’den oluşuyor. Bu isimler İran’a güvenilemeyeceğini, Tahran’ın yapılacak bir anlaşmaya bağlı kalmayacağını savunarak askerî operasyonların yeniden başlatılmasını istiyor. Üçüncü seçeneği savunan Hazine Bakanı Scott Bessent, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ekonomik baskının sürdürülmesinden yana. Bu kanat, İran üzerindeki ekonomik kuşatmanın ağırlaştırılmasıyla Tahran’ın daha fazla taviz vermek zorunda kalacağını düşünüyor.

KATAR’IN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRELİM TELKİNİ

Dilomasi cephesinde ise Katar ve Pakistan devrede. Katarlı arabulucuların ABD ile İran arasında doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını hedefleyen, güven artırıcı adımları üç günlük takvime bağlayan bir taslak hazırladığı bildirildi. Suudi Arabistan televizyonu El-Hadath’a konuşan İranlı kaynaklar ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın, İran’daki askeri çevrelere Katar’ın sunduğu teklifin değerlendirilmesi yönünde telkinlerde bulunduğunu öne sürdü.

HÜRMÜZ’DE GERİLİM YENİDEN TIRMANDI

Diplomatik temaslar sürerken Hürmüz Boğazı’nda askerî gerilim yeniden yükseldi. ABD basınına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, İran’ın Amerikan ordusuna ait bir hava aracını karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığını, buna karşılık ABD’nin Keşm Adası’ndaki füze rampasını vurduğunu açıkladı. Saldırının sınırlı ve savunma amaçlı olduğu öne sürüldü. İran basını ise Keşm Adası’nda art arda en az beş patlama meydana geldiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları, Keşm Adası’nın güneyinde ABD’ye ait iki MQM-170 tipi İHA’nın elektronik harp sistemleriyle düşürüldüğünü, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda da bir MQ-9 tipi İHA’nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Tahran, bugüne kadar 55 MQ-9 ve 14 MQ-1 tipi İHA düşürdüğünü ileri sürdü.

KALİBAF: TOP SİZDE

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Washington’a yeni bir savaş konusunda açık uyarıda bulundu. Dini Lider Mücteba Hamaney’in olası saldırılara karşı askerî stratejiyi belirlediğini söyleyen Kalibaf, İran’ın vereceği karşılığın öngörülemez olacağını belirtti. ABD’ye “güçlü ve mantıklı” yanıt verdiklerini savunan Kalibaf, “Washington tekrar stratejik bir hata yaparsa bu sefer yeni bir savaş alanıyla karşılaşacak ve çıkış yolu ararken bugünden daha çaresiz kalacak” dedi.


AB’den kriz rehberi: Vatandaşlar ilk 3 gün kendi ihtiyaçlarını karşılayacak
Dünya
AB’den kriz rehberi: Vatandaşlar ilk 3 gün kendi ihtiyaçlarını karşılayacak
ABD seçimler biter bitmez İran'a saldırmayı planlıyor
Dünya
ABD seçimler biter bitmez İran'a saldırmayı planlıyor
Trump'tan İsrail kararı: Artık para vermeyeceğiz
Dünya
Trump'tan İsrail kararı: Artık para vermeyeceğiz

Başlıklar :NetanyahuHegsethTrump
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026