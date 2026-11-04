ABD’de 3 ekip 3 İran politikası

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askerî operasyonların yeniden başlatılması konusunda henüz karar vermedi. Washington yönetimi bir yandan Tahran’la müzakereleri sürdürürken diğer yandan yeni bir savaş ihtimaline karşı hazırlıklarını koruyor. Trump’ın önünde üç seçenek bulunuyor: Anlaşma yapmak, askerî saldırıları yeniden başlatmak veya ekonomik baskıyı artırarak İran’ı taviz vermeye zorlamak. Ancak Beyaz Saray ve Washington’daki güvenlik çevreleri bu seçenekler konusunda üç ayrı kampa bölünmüş durumda. Axios’a konuşan Trump, İran konusunda acele etmediğini belirterek, “Bir şekilde bir şey yapacağız ama acelemiz yok. Onları mali açıdan felç ettik. Paraları yok, benzinleri yok ve halkları da bu durumdan giderek daha fazla yoruluyor” dedi. Trump, diplomasiye fırsat tanırken anlaşma sağlanamaması hâlinde askerî seçeneği de masada tutuyor.

WASHINGTON’DA ÜÇ AYRI CEPHE

Trump’ın çevresindeki ilk grup, savaşın yeniden başlaması yerine anlaşmaya varılmasını istiyor. Başkan Yardımcısı JD Vance ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yeni bir askerî operasyonun mevcut durumu daha da kötüleştirebileceğini savunuyor. Körfez ülkelerinin çoğunun da bu yaklaşımı desteklediği belirtiliyor. İkinci grup ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’den oluşuyor. Bu isimler İran’a güvenilemeyeceğini, Tahran’ın yapılacak bir anlaşmaya bağlı kalmayacağını savunarak askerî operasyonların yeniden başlatılmasını istiyor. Üçüncü seçeneği savunan Hazine Bakanı Scott Bessent, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ekonomik baskının sürdürülmesinden yana. Bu kanat, İran üzerindeki ekonomik kuşatmanın ağırlaştırılmasıyla Tahran’ın daha fazla taviz vermek zorunda kalacağını düşünüyor.

KATAR’IN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRELİM TELKİNİ

Dilomasi cephesinde ise Katar ve Pakistan devrede. Katarlı arabulucuların ABD ile İran arasında doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını hedefleyen, güven artırıcı adımları üç günlük takvime bağlayan bir taslak hazırladığı bildirildi. Suudi Arabistan televizyonu El-Hadath’a konuşan İranlı kaynaklar ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın, İran’daki askeri çevrelere Katar’ın sunduğu teklifin değerlendirilmesi yönünde telkinlerde bulunduğunu öne sürdü.

HÜRMÜZ’DE GERİLİM YENİDEN TIRMANDI

Diplomatik temaslar sürerken Hürmüz Boğazı’nda askerî gerilim yeniden yükseldi. ABD basınına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, İran’ın Amerikan ordusuna ait bir hava aracını karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığını, buna karşılık ABD’nin Keşm Adası’ndaki füze rampasını vurduğunu açıkladı. Saldırının sınırlı ve savunma amaçlı olduğu öne sürüldü. İran basını ise Keşm Adası’nda art arda en az beş patlama meydana geldiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları, Keşm Adası’nın güneyinde ABD’ye ait iki MQM-170 tipi İHA’nın elektronik harp sistemleriyle düşürüldüğünü, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda da bir MQ-9 tipi İHA’nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Tahran, bugüne kadar 55 MQ-9 ve 14 MQ-1 tipi İHA düşürdüğünü ileri sürdü.

KALİBAF: TOP SİZDE

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Washington’a yeni bir savaş konusunda açık uyarıda bulundu. Dini Lider Mücteba Hamaney’in olası saldırılara karşı askerî stratejiyi belirlediğini söyleyen Kalibaf, İran’ın vereceği karşılığın öngörülemez olacağını belirtti. ABD’ye “güçlü ve mantıklı” yanıt verdiklerini savunan Kalibaf, “Washington tekrar stratejik bir hata yaparsa bu sefer yeni bir savaş alanıyla karşılaşacak ve çıkış yolu ararken bugünden daha çaresiz kalacak” dedi.

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