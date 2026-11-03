Trump için kader günü

ABD'de bugün yapılacak ara seçimler, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin geri kalanı açısından kritik önem taşıyor. Kongre'nin kontrolünü belirleyecek seçimler öncesinde yayınlanan anketler, Demokratların hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu elde edebileceğini işaret ediyor. Özellikle ekonomi ve hayat pahalılığına yönelik memnuniyetsizlik, Cumhuriyetçilerin seçim performansını tehdit ederken Washington'da olası bir "mavi dalga" beklentisi giderek güçleniyor. Seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğunu kaybetmesi halinde Trump, başkanlığının kalan iki yılında muhalefetin kontrolündeki bir yasama organıyla karşı karşıya kalacak. ABD siyasetinde geleneksel olarak Cumhuriyetçi Parti kırmızı renkle, Demokrat Parti ise mavi renkle simgeleniyor.

Demokratlar önde götürüyor

RealClearPolling'in 30 Ekim'e kadar yayımlanan anketleri kapsayan ortalamasına göre Demokratlar, ülke genelinde tercih edilen Kongre adayları sıralamasında Cumhuriyetçilerin 8,9 puan önünde bulunuyor. Demokratların desteği yüzde 52, Cumhuriyetçilerin desteği ise yüzde 43,1 seviyesinde. NBC News'in 28-30 Ekim tarihli araştırmasında Demokratlar yüzde 52'ye 45 önde görünürken, Emerson College'ın anketinde fark 10 puana ulaşıyor. Seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı için oy kullanılacak. Çoğunluğu elde etmek için 218 sandalyeye ihtiyaç duyuluyor. Cook Political Report'un son değerlendirmesine göre 222 seçim bölgesi Demokratların, 195 bölge ise Cumhuriyetçilerin lehine sınıflandırılıyor. 18 bölge ise iki parti arasında başa baş yarışa sahne oluyor. Bu bölgelerin 14'ünde mevcut temsilciler Cumhuriyetçilerden oluşuyor. Cook, 30 Ekim'de 12 seçim bölgesini daha Demokratların lehine güncelledi. Colorado ve Pennsylvania'daki Cumhuriyetçi bölgelerin de bu değişiklikler arasında bulunması, partinin Temsilciler Meclisi'ni geri alma ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında değerlendiriliyor. California'nın 22'nci, New York'un 17'nci ve Texas'ın 15'inci seçim bölgeleri yakından izlenen yarışların başında geliyor.

Yedi kritik eyalet belirleyici olacak

Senato'da ise tablo daha karmaşık. Cumhuriyetçiler 53, Demokratlar ve onlarla birlikte hareket eden bağımsızlar toplam 47 sandalyeye sahip. Demokratların çoğunluğu ele geçirebilmesi için net dört sandalye kazanması gerekiyor. Olası 50-50 eşitlikte Başkan Yardımcısı JD Vance'in belirleyici oyu nedeniyle kontrol Cumhuriyetçilerde kalacak. New York Times/Siena College'ın yedi kritik eyalette gerçekleştirdiği anketler, Demokratların altı eyalette önde olduğunu, bir eyalette ise yarışın başa baş seyrettiğini ortaya koyuyor. Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak güçlü olduğu Texas ve Kansas gibi eyaletlerde de Demokrat adayların öne çıkması dikkat çekiyor. Texas'ta James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton'ın önünde yüzde 50'ye 43'lük desteğe sahip. Maine'de Demokrat Troy Jackson, Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins'i yüzde 51'e 45 geride bırakıyor. Ohio'da eski Senatör Sherrod Brown, Jon Husted karşısında yüzde 49'a 44 üstünlük sağlarken Kansas'ta Adam Hamilton da Cumhuriyetçi Roger Marshall karşısında aynı farkla önde. Alaska'da Mary Peltola, Dan Sullivan'ı yüzde 48'e 46 geride bırakırken Iowa'da Josh Turek ile Ashley Hinson arasındaki yarış yüzde 48'e 47 ile başa baş ilerliyor. Michigan'da ise Abdul El-Sayed, Mike Rogers karşısında 11 puanlık önemli bir üstünlüğe sahip.

'Bay Veto olacağım'

Demokratların Kongre'nin kontrolünü ele geçirmesi ihtimali, Trump'ın da gündeminde. New York Post yazarı Miranda Devine'e konuşan ABD Başkanı, Demokratların Kongre'de çoğunluğu kazanması halinde kendisini "Bay Veto" olarak tanımladı. Trump, Demokratların göndereceği yasa tasarılarını veto edeceğini belirterek, "Sanırım Bay Veto olacağım. Bana tasarıları gönderecekler, ben de veto edeceğim. Bir noktada muhtemelen anlaşmalar yapacağız. Daha önce de böyle oldu" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Demokratların ülkesini ve politikalarını mahvetmesine izin vermeyeceğini söyledi. Başkan, bugüne kadar iki başkanlık dönemi boyunca toplam 12 yasa tasarısını veto etti. İlk döneminde 10, ikinci döneminde ise şu ana kadar iki veto kararı verdi.

Bir milyon dolar ödül vadetti

Trump, seçimlerin dürüst biçimde gerçekleştirilmesi halinde sonuçlara saygı duyacağını da açıklamıştı. Öte yandan Truth Social üzerinden, geçmiş seçimler veya 2026 ara seçimleriyle bağlantılı seçmen sahtekârlığına ilişkin tutuklama ve mahkûmiyetle sonuçlanabilecek somut kanıt sunanlara 1 milyon dolarlık ödül vadetti.

Anketler yanılabilir

Bununla birlikte ülke genelindeki anket üstünlüğünün doğrudan sandalye sayısına yansımayabileceği belirtiliyor. Seçim bölgelerinin siyasi yapısı, adayların performansı ve katılım oranları sonucu belirleyecek temel unsurlar olacak. Anketlerdeki Demokrat üstünlüğüne rağmen seçim sonuçları kesin değil. Özellikle Senato yarışlarında birkaç puanlık farklarla önde veya geride olan adayların kaderini seçmen katılımı belirleyebilir. Anketlerin örneklem hataları ve son dönemde karar veren seçmenlerin tercihleri de sonuçları değiştirebilir. Trump'ın katıldığı 2016 yılındaki başkanlık seçimleri dahil, daha önceki seçimlerde ve ara seçimlerde anket şirketlerinin yanıldığı ortaya konulmuştu.

Dünya

Netanyahu'dan iktidarda kalma planı: Güvenlik krizi çıkaracak

Dünya

Katarlı arabulucular Tahran'a gitti: Trump'tan 'İran'la anlaşma gerçekleşebilir' çıkışı

Dünya

Trump 'Savaş yakında bitecek' dedi: İran'ın güneyinde büyük patlama sesleri duyuldu

Dünya

BAE: ABD'nin İran'a yeniden saldırması durumunda daha hazırlıklı olacağız

Dünya

Trump’ın evinin yakınlarına hava savunma sistemleri konuşlandırıldı