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AB’den kriz rehberi: Vatandaşlar ilk 3 gün kendi ihtiyaçlarını karşılayacak

AB’den kriz rehberi: Vatandaşlar ilk 3 gün kendi ihtiyaçlarını karşılayacak

00:17, 04/11/2026, Çarşamba
AA
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AB’den kriz rehberi: Vatandaşlar ilk 3 gün kendi ihtiyaçlarını karşılayacak
AB Komisyonu, krizlerde ilk 3 gün için bireysel hazırlık ve temel ihtiyaç planlamasını önerdi.

Avrupa Birliği Komisyonu, kıtada artan karmaşık krizlere karşı vatandaşların hazırlıklı olmasını amaçlayan yeni acil durum rehberini yayımladı. Rehberde, kamu yardımları devreye girene kadar ilk 3 gün boyunca temel ihtiyaçların bireyler tarafından karşılanması, acil durum eğitimlerinin okullarda verilmesi ve kriz anlarında güvenilir bilgi akışının sağlanması önerildi. AB genelinde hazırlıklılığı artırmak amacıyla her yıl 23 Ekim’in “AB Hazırlıklılık Günü” ilan edilmesi de gündeme getirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vatandaşların kriz durumunda ilk 3 gün boyunca temel ihtiyaçlarını kendileri karşılamaları, hazırlıklılık eğitimi ve güvenilir bilgi alınmasının sağlanması gibi tavsiyeleri içeren yeni acil durum rehberi yayımladı.

Rehberde ilk üç gün anlatıldı

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Avrupa'nın "daha sık olarak karmaşık krizlerle" karşı karşıya kaldığı, bu nedenle kıtayı "daha dirençli" kılacak somut önlemlerin hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib'in Brüksel'de düzenlenen 9. Avrupa Sivil Koruma Forumu'nda vatandaşların acil durumlara hazırlıklı olması için oluşturulan yeni rehberi açıkladığı aktarıldı.

Yeni rehberde, kamu yardımları harekete geçirilene kadar geçmesi öngörülen ilk 3 günde vatandaşların temel ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamaları için çalışmalar yapılması öneriliyor.

Daha kapsayıcı hazırlık önlemleri öngörülüyor

Ayrıca acil durumlara hazırlık konusunun okul öncesi ve ilköğretim müfredatına dahil edilmesi, eğitimcilere yönelik bilgilendirmeler yapılması, engelli bireylerin de dahil edildiği daha kapsayıcı hazırlık önlemlerinin oluşturulması öngörülüyor.

Talimatlar içinde yetkililerin acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında vatandaşlara güvenilir bilgi aktarmalarının sağlanması da bulunuyor.

Avrupa genelinde acil durumlara hazırlığın ortak öncelik haline getirilmesi amacıyla 2027'den itibaren her yıl 23 Ekim'de "AB Hazırlıklılık Günü" oluşturulması da öneriliyor.


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Başlıklar :ABHazırlıklılıkAvrupa Birliği
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