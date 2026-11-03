GKRY lideri Hristodulidis’ten Kıbrıs Türklerine katliamlar yapan EOKA’ya övgü: Çocuklara öğretilmesini istedi

İsrail'in bağışı Yunanistan'ı karıştırdı: Atina yönetimine tepkiler yükseldi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürerken Atina Büyükelçiliğinin Batı Trakya'daki bir okula yaptığı teknolojik ekipman bağışı ülkede büyük tepki çekti. Yunanistan Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Veliler Federasyonu, bağışın kabul edilmesine tepki göstererek hükümeti ve Eğitim Bakanlığını eleştirdi. Federasyon, İsrail'i "katil ve suçlu devlet" olarak nitelendirerek okulların ihtiyaçlarının sponsorlar yerine devlet bütçesinden karşılanmasını istedi.