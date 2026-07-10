AP'de Türk askerine atılan iftira Rumların Türklere yaptığı soykırımı hatırlattı

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu , 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin Türkiye'yi hedef alan skandal bir karara imza attı. Yunan parlamenter Eleonora Meleti'nin girişimiyle hazırlanan tasarı, Avrupa Parlamentosu'nda 575 kabul oyuyla kabul edildi.

Kararda, Türk askerlerinin harekat sırasında Rum kadınlara yönelik cinsel istismarı "savaş aracı" olarak kullandığı iftirasına yer verilirken, mağdurlar için tazminat mekanizması oluşturulması ve Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde sorumluluğu kabul etmesi çağrısı yapıldı. Tasarıya 33 parlamenter ret oyu verdi.

Miçotakis'in vekili başı çekti

AP Genel Kurulu'nda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi'nin milletvekili Eleonora Meleti, Kıbrıs'ta yaklaşık 1.500 Rum kadının mağdur olduğunu öne sürdü.

Karar Türkiye'de tepkiyle karşılanırken, kamuoyunda 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılar yeniden gündeme geldi.

Kanlı Noel ve EOKA saldırıları yeniden hatırlandı

Kıbrıs'ta Türk toplumuna yönelik sistematik saldırıların simgesi olarak gösterilen "Kanlı Noel" olayları, 20 Aralık 1963 gecesi başladı. Rum terör örgütü EOKA mensuplarının Türk yerleşimlerine düzenlediği saldırılar, sonraki yıllarda da devam etti.

Türkleri toplu mezarlara gömdüler

Lefkoşa'nın Ayvasıl köyünde esir alınan 21 Türk'ün elleri bağlandıktan sonra öldürüldüğü, cenazelerinin ise toplu mezarlara gömüldüğü olaylar dönemin en ağır katliamları arasında yer aldı.

"Banyo Katliamı"

24 Aralık 1963'te ise Lefkoşa'nın Kumsal semtinde görevli Türk Alayı doktoru Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet İlhan ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan evlerinin banyo küvetinde öldürülmüş halde bulundu. Tarihe "Kumsal Katliamı" veya "Banyo Katliamı" olarak geçen saldırının yaşandığı ev, bugün Barbarlık Müzesi olarak ziyaret ediliyor.

103 Türk köyü boşaltıldı

1963-1964 dönemindeki saldırılar nedeniyle 103 Türk köyü boşaltılırken, resmi kayıtlara göre 364 Kıbrıs Türkü yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. AP'nin son kararıyla birlikte, harekata giden süreçte yaşanan bu olaylar da yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.

Gündem

İstanbul havalimanlarının yolcu sayısı 78 ilin toplam nüfusunu aştı

Dünya

Okyanusun altındaki gizli servet ortaya çıktı: Dünyayı heyecanlandıran keşif

Gündem

ABD'den Türkiye'ye jet motoru satışında önemli gelişme: Kritik süreç tamamlandı

Ekonomi

Motorin fiyatlarında indirim beklentisi: Ne kadar olacak?

Gündem

Danıştay'dan emsal karar: Kamu hastanesinde görev alan hekimlere çifte mesai freni