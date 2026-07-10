AP'de Türk askerine atılan iftira Rumların Türklere yaptığı soykırımı hatırlattı
Avrupa Parlamentosu, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin Türkiye aleyhine hazırlanan skandal kararı kabul etti. Karar Ankara'da tepkiyle karşılanırken, harekat öncesinde Kıbrıs Türklerine yönelik EOKA saldırıları, Kanlı Noel ve Kumsal Katliamı gibi olaylar yeniden gündeme geldi.
Miçotakis'in vekili başı çekti
AP Genel Kurulu'nda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in partisi Yeni Demokrasi'nin milletvekili Eleonora Meleti, Kıbrıs'ta yaklaşık 1.500 Rum kadının mağdur olduğunu öne sürdü.
Karar Türkiye'de tepkiyle karşılanırken, kamuoyunda 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılar yeniden gündeme geldi.
Kanlı Noel ve EOKA saldırıları yeniden hatırlandı
Kıbrıs'ta Türk toplumuna yönelik sistematik saldırıların simgesi olarak gösterilen "Kanlı Noel" olayları, 20 Aralık 1963 gecesi başladı. Rum terör örgütü EOKA mensuplarının Türk yerleşimlerine düzenlediği saldırılar, sonraki yıllarda da devam etti.
Türkleri toplu mezarlara gömdüler
Lefkoşa'nın Ayvasıl köyünde esir alınan 21 Türk'ün elleri bağlandıktan sonra öldürüldüğü, cenazelerinin ise toplu mezarlara gömüldüğü olaylar dönemin en ağır katliamları arasında yer aldı.
"Banyo Katliamı"
24 Aralık 1963'te ise Lefkoşa'nın Kumsal semtinde görevli Türk Alayı doktoru Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet İlhan ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan evlerinin banyo küvetinde öldürülmüş halde bulundu. Tarihe "Kumsal Katliamı" veya "Banyo Katliamı" olarak geçen saldırının yaşandığı ev, bugün Barbarlık Müzesi olarak ziyaret ediliyor.
103 Türk köyü boşaltıldı
1963-1964 dönemindeki saldırılar nedeniyle 103 Türk köyü boşaltılırken, resmi kayıtlara göre 364 Kıbrıs Türkü yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. AP'nin son kararıyla birlikte, harekata giden süreçte yaşanan bu olaylar da yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.
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