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İstanbul havalimanlarının yolcu sayısı 78 ilin toplam nüfusunu aştı

İstanbul havalimanlarının yolcu sayısı 78 ilin toplam nüfusunu aştı

12:29, 10/07/2026, Cuma
DHA
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İstanbul havalimanlarının yolcu sayısı 78 ilin toplam nüfusunu aştı
Bakan Uraloğlu: İstanbul'daki havalimanlarımız 78 ilin nüfusundan fazla yolcu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yılın ilk yarısında 63 milyon 447 bin 607 yolcuya hizmet verdiğini belirterek, "İstanbul’daki 2 havalimanımız, yılın ilk yarısında 78 ilin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı Haziran ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük verileri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.


Bakan Uraloğlu, söz konusu ayda yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 91 bin 987, dış hatlarda ise 84 bin 961 olduğunu ifade ederek, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 221 bin 826’ya ulaştı. Haziran ayında hizmet verilen uçak trafiği 2025 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında, iç hat uçak trafiğinde yüzde 2,1 artış meydana geldi" dedi. Uraloğlu, haziran ayında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 374 bin 831, dış hat yolcu trafiğinin ise 13 milyon 541 bin 166 olarak gerçekleştiğini belirtti.


  • Uraloğlu, "Haziran ayında havalimanlarımızda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 22 milyon 924 bin 169 yolcuya hizmet verildi" açıklamasında bulundu. Uraloğlu ayrıca haziran ayında iç hatlarda 85 bin 636 ton, dış hatlarda 399 bin 307 ton olmak üzere toplamda 484 bin 943 tona ulaştığını kaydetti.

'Yolcu trafiğinde artış oldu'

Uraloğlu, ocak-haziran döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 471 bin 870, dış hatlarda 404 bin 197 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 113 bin 986’ya ulaştığını bildirdi. Uraloğlu,
"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 50 milyon 2 bin 867, dış hat yolcu 61 milyon 903 bin 797 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 111 milyon 960 bin 564 yolcuya hizmet verildi. 2026 yılı Haziran sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dahil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,6 artış oldu"
dedi. Uraloğlu ayrıca söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 440 bin 880 ton, dış hatlarda 2 milyon 58 bin 823 ton olmak üzere toplamda 2 milyon 499 bin 704 tona ulaştığını da belirtti.

'İstanbul Havalimanı'nda 7 milyon yolcuya hizmet verildi'

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda haziran ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 646, dış hatlarda 35 bin 22 olmak üzere toplamda 45 bin 668’e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 545 bin 275, dış hatlarda 5 milyon 574 bin 563 olmak üzere toplamda 7 milyon 119 bin 838 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.


Ocak-haziran döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 58 bin 271, dış hatlarda 204 bin olmak üzere toplamda 262 bin 271 uçak trafiği gerçekleştiğini vurgulayan Uraloğlu, "İç hatlarda 8 milyon 235 bin 298, dış hatlarda 31 milyon 686 bin 815 olmak üzere toplamda 39 milyon 922 bin 113 yolcu trafiği gerçekleşti" dedi.


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu,
"Haziran ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 646, dış hatlarda 35 bin 22 olmak üzere toplamda 45 bin 668’e ulaştı, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 545 bin 275, dış hatlarda 5 milyon 574 bin 563 olmak üzere toplamda 7 milyon 119 bin 838 oldu" ifadelerine yer verdi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 6 aylık süreçte iç hatlarda 60 bin 363, dış hatlarda 75 bin 172 olmak üzere toplamda 135 bin 535 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 10 milyon 850 bin 625, dış hatlarda 12 milyon 674 bin 869 olmak üzere toplamda 23 milyon 525 bin 494 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin haziranda 2 bin 377, 6 aylık dönemde ise 12 bin 865 olarak gerçekleştiğini de bildirdi. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yılın ilk yarısında 63 milyon 447 bin 607 yolcuya hizmet verdiğini belirterek, "İstanbul’daki 2 havalimanımız, yılın ilk yarısında 78 ilin nüfusundan fazla yolcuyu ağırladı"
dedi.

'Turizm merkezleri 6 ayda 23 milyon yolcu ağırladı'

Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının 6 ayda iç hatlarda 9 milyon 294 bin 255, dış hatlarda 14 milyon 63 bin 802 olmak üzere toplamda 23 milyon 358 bin 57’ye ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 71 bin 568, dış hatlarda 91 bin 168 olmak üzere toplamda 162 bin 736 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, "6 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 5 milyon 994 bin 584, Antalya Havalimanı’nda 13 milyon 654 bin 494, Muğla Dalaman Havalimanı’nda ise 1 milyon 848 bin 682 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda toplamda 1 milyon 519 bin 84 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda toplamda 341 bin 213 yolcu trafiği gerçekleşti" açıklamasında bulundu.



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Başlıklar :abdulkadir uraloğlui̇stanbul havalimanıdhmi̇
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