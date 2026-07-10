AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: TSK'ya yönelik alçakça bir iftiradır bu sözde kararı kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye’nin 1974 Barış Harekatı’na ilişkin kararına tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar ile ilgili açıklama yaptı. Alçakça iftiraların hiçbir hükmünün olmadığını söyleyen Çelik şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz. Hiçbir temele dayanmayan bu sözde kararların hangi güdümlü ilişkiler yoluyla alındığını çok iyi biliyoruz. Bu alçakça kararı kökten reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaptığı açıklamaya tarihi dürüstlük adına herkes destek vermelidir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin şan ve şereflerle dolu tarihi karşısında bu tip alçakça iftiraların hiçbir hükmü yoktur."
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