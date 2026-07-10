İçişleri Bakanlığı: Uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 54 suçlu yakalanarak ülkemize iade edildi

NATO’nun üretim üssü Türkiye olacak

NATO, Ankara Zirvesi'nde ortak savunma üretimine dayalı yeni bir dönemin kapısını araladı. İttifak, 2035'e kadar yıllık 3 trilyon doları aşması beklenen savunma harcamaları kapsamında insansız sistemlere 40 milyar dolar, askeri yapay zekâ ve "Transatlantik Muharebe Bulutu" projelerine ise 2 milyar dolar yatırım planladı. Bu dönüşümde Türkiye, savunma sanayiinde stratejik üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkarken, Türk şirketlerinin NATO projelerindeki rolünün ve üretim hacminin önemli ölçüde artması hedefleniyor.