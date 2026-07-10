NATO’nun üretim üssü Türkiye olacak

NATO, Ankara Zirvesi ile ortak savunma üretimine dayalı yeni dönemi başlatırken, Türkiye'yi ittifakın stratejik savunma sanayii ve üretim merkezlerinden biri olarak konumlandırmayı hedefliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'da mühimmat stoklarının hızla tükendiğini gösterdi. Birçok NATO ülkesi ihtiyaç duyduğu top mermisi, füze ve hava savunma sistemlerini yeterince hızlı üretemedi. NATO yeni dönemde sadece daha fazla para harcamak yerine üretimi de artıracak yeni bir modele geçecek. Bu modelin ilk adımları Ankara Zirvesi'nde de ortaya konuldu. Bildiriye göre Avrupa müttefikleri ve Kanada, yalnızca 2025 yılında savunma ihtiyaçları için 139 milyar doların üzerinde ek yatırım yaptı. Zirvede ayrıca 50 milyar doları aşan yeni savunma alımı anlaşmaları da imzalandı.

DRONELARA 40 MİLYAR DOLAR

Anlaşmaların büyük bir bölümü, İttifak'ın muharebe sahasındaki etkinliğini artıracak "yüksek teknoloji" ve "entegre sistemler" üzerine yoğunlaştı. İttifakın en büyük eksikliklerinden biri olarak tanımlanan hava savunma ağlarının güçlendirilmesi önceliklendirildi. "NATO's Drone Edge" girişimiyle, müttefiklerin insansız sistemlere önümüzdeki beş yıl içinde toplam 40 milyar dolar yatırım yapması kararlaştırıldı. Bu kapsamda insansız sistem operatörü eğitim kapasitesinin 2027 yılına kadar beş katına çıkarılması hedefleniyor. "Transatlantik Muharebe Bulutu" ve askeri yapay zeka (AI) modellerinin geliştirilmesi için 2 milyar dolarlık ön anlaşma da imzalandı. Uzun menzilli hassas vuruş sistemleri ve yeni nesil mühimmat üretim kapasitesinin artırılması da anlaşmalar kapsamında.

PAZAR PAYI ARTACAK

Son yıllarda savunma sanayiinde üretimini artıran Türkiye'nin bu yeni modelden fayda sağlayabilecek ülkeler arasında olduğu değerlendiriliyor. İnsansız hava araçları, zırhlı araçlar, mühimmat ve deniz platformları üreten Türk şirketlerinin, NATO'nun ortak üretim projelerinde daha fazla görev alabileceği ifade ediliyor. Türkiye, 2035'te NATO'nun sadece "en büyük ordularından birine sahip" bir ülke değil, ittifakın kritik teknoloji ve mühimmat üretim üslerinden biri olarak, toplam NATO savunma harcamalarından alınan "pastadaki payını" hacimsel olarak 2026'ya göre en az 3-4 kat daha fazla bir orana taşımayı hedeflemektedir.

ANA YÜKLENİCİ TÜRK FİRMALARI

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı zirvede, Türk savunma sanayii şirketlerinin (ASELSAN, ROKETSAN vb.) sadece coğrafi değil, "endüstriyel bir merkez" olarak konumlandırılması öne çıktı. Yerli firmaların uluslararası projelerde ana yüklenici veya kritik tedarikçi olarak yer alması bekleniyor.

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