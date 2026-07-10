Yeni yol haritası Ankara'da çizildi

NATO Zirvesi'nin ardından yayınlanan Ankara Bildirisi, yalnızca zirvenin sonuçlarını değil, ittifakın önümüzdeki yıllardaki stratejik önceliklerini de ortaya koydu. Kaynaklar, NATO 3.0 ifadesine dikkat çekerek, bildirinin yeni bir güvenlik doktrini ilan etmekten ziyade NATO'nun son yıllarda şekillenen dönüşümünü kurumsallaştıran bir metin olduğunu söyledi. Rusya'yı temel tehdit olarak tanımlayan, Ukrayna'ya uzun vadeli desteği sürdüren, Avrupa'nın savunma yükünü artıran ve savunma sanayiini ittifakın stratejik merkezine yerleştiren bildiri, NATO'nun gelecek dönemde yalnızca askeri değil, endüstriyel ve teknolojik rekabet ekseninde hareket edeceğinin işaretlerini veriyor.

RUSYA ARTIK TEMEL TEHDİT

Kaynaklar, bildirinin en önemli siyasi mesajının Rusya'nın artık geçici bir kriz değil, Avrupa-Atlantik güvenliği için uzun vadeli yapısal tehdit olarak tanımlanması olduğuna dikkat çekti. Kaynaklar, "NATO'nun savunma planlaması, Ukrayna savaşının nasıl sonuçlanacağından bağımsız şekilde Rusya merkezli olarak sürdürülecek. Bu nedenle bildiride savunma sanayii, mühimmat üretimi ve ortak kapasitenin artırılmasına geniş yer verildi" değerlendirmesinde bulundu. Bildirideki "Daha güçlü Avrupa, daha güçlü NATO" vurgusu da diplomatik çevrelerde dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Kaynaklar, "Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırması sağlanarak, ABD üzerindeki yük paylaşılacak ve Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacak. Ancak bu süreç NATO'dan bağımsız bir Avrupa güvenlik mimarisi anlamına gelmiyor. Aksine 'ABD ile birlikte' yapılarak, transatlantik bağın korunması sağlanacak" ifadelerini kullandı.

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