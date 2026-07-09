Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi paylaşımı: Başarıyla tamamladık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin başarıyla tamamlandığını belirterek, zirvenin hazırlık ve organizasyonunda görev alanlara teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zirve'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde icra edilen Zirve'ye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 100'e yakın bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetlinin iştirak ettiğini aktardı. Zirve sürecinde güvenliğin en üst düzeyde sağlanması ile vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Zirve, Türkiye'nin küresel güvenlik mimarisindeki merkezi rolünü bir kez daha ortaya koymuştur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
Savunma Sanayisi Forumu ile başlayan Zirve'de, ortak üretim, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, savunma teknolojilerinde eş güdüm ve müttefikler arası işbirliği imkanlarının ele alındığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:
Erdoğan, "Zirve marjında ayrıca Birleşik Krallık ile Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması imzalanmış, Kanada ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri de başlatılmıştır. Özellikle Zirve vesilesiyle ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren kıymetli dostum ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdiğimiz yapıcı ve verimli görüşmelerin, milli muharip uçağımız KAAN ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayisi alanında ülkemizin beklentilerine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"Küresel barış ve güvenliğe katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Zirve'de aldığımız kararlarla NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirme, transatlantik bağı tahkim etme ve ittifakın geleceğini daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü bir NATO anlayışı temelinde inşa etme irademizi bir kez daha ortaya koyduk. Ankara Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde Washington Antlaşması'nın 5'inci maddesine ve kolektif savunma ilkesine olan sarsılmaz bağlılığımızı teyit ettik. Bildiride ayrıca müttefikler arasındaki savunma ticareti engellerinin kaldırılması, 50 milyar doları aşan yeni savunma tedarik anlaşmaları, Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği sağlanması gibi konuların yanı sıra savunma sanayisi kapasitesinin artırılması, yapay zeka, siber güvenlik, uzay, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler ve derin hassas vuruş kabiliyetleri gibi alanlarda ittifakın daha güçlü ve hazırlıklı hale getirilmesi de Zirve'nin öncelikli başlıkları arasında yer aldı. Türkiye olarak biz de sahip olduğumuz tecrübe, askeri kabiliyet ve gelişen savunma sanayisi altyapımızla bu sürece en güçlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye, yalnızca ev sahibi ülke değil, ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefiktir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Savunma harcamalarımızı 2030'dan önce yüzde 3,5 seviyesine çıkarma irademizi ortaya koyduk. Güvenlik ve dayanıklılıkla bağlantılı harcamalarda ise halihazırda yüzde 1,5'lik bütçe payına ulaşmış durumdayız. Çelik Kubbe Projesi için hava ve füze savunma kabiliyetlerine 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdığımızı da ifade ettik. Bu vesileyle ayrıca belirtmek gerekir ki Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında barış için iletişim kanallarını açık tutarken, İran-ABD sürecinde itidal, diplomasi ve kalıcı barışı, Gazze, Lübnan ve Libya başlıklarında da ateşkes, istikrar ve çok taraflı işbirliği yaklaşımını savunmaya devam etmektedir. İki günlük yoğun Ankara Zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren, krizlerde diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel barış perspektifini koruyan ve savunma sanayisi kapasitesiyle İttifakın dönüşümüne somut katkı sağlayan merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir. Türkiye olarak müttefiklerimizle işbirliğimizi güçlendirmeye, küresel barış ve güvenliğe katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."
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