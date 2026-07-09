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23 yıllık dev birikim: NATO masasının en tecrübeli lideri Recep Tayyip Erdoğan

23 yıllık dev birikim: NATO masasının en tecrübeli lideri Recep Tayyip Erdoğan

10:44, 09/07/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:53, 09/07/2026, Perşembe
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23 yıllık dev birikim: NATO masasının en tecrübeli lideri Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO 2026 Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken, 2004 yılında başbakan sıfatıyla katıldığı ilk NATO Zirvesi'nden bu yana Türkiye'yi toplam 14 kez zirvede temsil etmiş oldu.

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 32 üye ülkenin liderlerini ağırladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise siyasi kariyeri boyunca katıldığı 14 NATO Liderler Zirvesi ile ittifakın en deneyimli isimleri arasında yer aldı. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerinde Türkiye'yi temsil eden Erdoğan, yıllar içinde gerçekleştirilen zirvelerde güvenlik, savunma ve dış politika başlıklarında kritik temaslarda bulundu.

Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 32 üye ülkenin liderlerini ağırladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise siyasi kariyeri boyunca katıldığı 14 NATO Liderler Zirvesi ile ittifakın en deneyimli isimleri arasında yer aldı. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerinde Türkiye'yi temsil eden Erdoğan, yıllar içinde gerçekleştirilen zirvelerde güvenlik, savunma ve dış politika başlıklarında kritik temaslarda bulundu.

Erdoğan'ın 2004'ten bu yana katıldığı NATO Liderler Zirveleri, Türkiye'nin uluslararası diplomasideki rolüne yön veren önemli dönüm noktaları arasında gösteriliyor.


İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde yer aldığı NATO zirvelerinin kronolojik listesi:

Erdoğan'ın 2004'ten bu yana katıldığı NATO Liderler Zirveleri, Türkiye'nin uluslararası diplomasideki rolüne yön veren önemli dönüm noktaları arasında gösteriliyor.İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde yer aldığı NATO zirvelerinin kronolojik listesi:

2004 İSTANBUL ZİRVESİ (TÜRKİYE) 


Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık dönemindeki ilk zirvesidir.


Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu tarihi zirvede "İstanbul İş Birliği Girişimi" hayata geçirildi. 

2004 İSTANBUL ZİRVESİ (TÜRKİYE)&nbsp;Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık dönemindeki ilk zirvesidir.Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu tarihi zirvede "İstanbul İş Birliği Girişimi" hayata geçirildi.&nbsp;

2005 BRÜKSEL ZİRVESİ (BELÇİKA) 


NATO ittifakındaki iç dayanışmayı güçlendirmek adına düzenlenen liderler toplantısına, Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olarak katıldı. 

2005 BRÜKSEL ZİRVESİ (BELÇİKA)&nbsp;NATO ittifakındaki iç dayanışmayı güçlendirmek adına düzenlenen liderler toplantısına, Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olarak katıldı.&nbsp;

2006 RİGA ZİRVESİ (LETONYA)


Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ve Afganistan operasyonlarının genişletilmesinin ele alındığı zirvede, Türkiye Başbakanı olarak yer aldı. 


2006 RİGA ZİRVESİ (LETONYA)Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ve Afganistan operasyonlarının genişletilmesinin ele alındığı zirvede, Türkiye Başbakanı olarak yer aldı.&nbsp;

2008 BÜKREŞ ZİRVESİ (ROMANYA) 


Genişleme politikaları ve füze savunma sistemlerinin tartışıldığı kritik toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi Başbakan olarak temsil ettti. 

2008 BÜKREŞ ZİRVESİ (ROMANYA)&nbsp;Genişleme politikaları ve füze savunma sistemlerinin tartışıldığı kritik toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi Başbakan olarak temsil ettti.&nbsp;

2009 STRAZBURG/KEHL ZİRVESİ (FRANSA-ALMANYA)


NATO'nun 60. yıl dönümünde düzenlenen ortak zirveye katılmıştır.

2009 STRAZBURG/KEHL ZİRVESİ (FRANSA-ALMANYA)NATO'nun 60. yıl dönümünde düzenlenen ortak zirveye katılmıştır.

2010 LİZBON ZİRVESİ (PORTEKİZ)


Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun "Yeni Stratejik Konsepti"nin kabul edildiği ve Türkiye için kritik öneme sahip füze savunma radarının konuşlandırılmasının tartışıldığı zirvede Başbakan olarak bulundu. 

2010 LİZBON ZİRVESİ (PORTEKİZ)Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun "Yeni Stratejik Konsepti"nin kabul edildiği ve Türkiye için kritik öneme sahip füze savunma radarının konuşlandırılmasının tartışıldığı zirvede Başbakan olarak bulundu.&nbsp;

2012 CHİCAGO ZİRVESİ (ABD)


Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olarak katıldığı bu zirvede, Afganistan'daki uluslararası gücün (ISAF) çekilme takvimi planlanlandı.

2012 CHİCAGO ZİRVESİ (ABD)Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olarak katıldığı bu zirvede, Afganistan'daki uluslararası gücün (ISAF) çekilme takvimi planlanlandı.

2014 GALLER ZİRVESİ (BİRLEŞİK KRALLIK) 


Cumhurbaşkanı seçilmesinden hemen sonra katıldığı ilk NATO zirvesidir. Kırım'ın ilhakı sonrasında ittifakın doğu kanadının güçlendirilmesi kararları alınmıştır.

2014 GALLER ZİRVESİ (BİRLEŞİK KRALLIK)&nbsp;Cumhurbaşkanı seçilmesinden hemen sonra katıldığı ilk NATO zirvesidir. Kırım'ın ilhakı sonrasında ittifakın doğu kanadının güçlendirilmesi kararları alınmıştır.

2016 VARŞOVA ZİRVESİ (POLONYA) 


Terörle mücadele ve caydırıcılığın tahkim edilmesi başlıklarının öne çıktığı bu oturumlara Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak yer aldı. 

2016 VARŞOVA ZİRVESİ (POLONYA)&nbsp;Terörle mücadele ve caydırıcılığın tahkim edilmesi başlıklarının öne çıktığı bu oturumlara Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak yer aldı.&nbsp;

2018 BRÜKSEL ZİRVESİ (BELÇİKA) 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun yeni karargah binasında düzenlenen toplantıda müttefik liderlerle bir araya geldi. 

2018 BRÜKSEL ZİRVESİ (BELÇİKA)&nbsp;Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun yeni karargah binasında düzenlenen toplantıda müttefik liderlerle bir araya geldi.&nbsp;

2019 LONDRA ZİRVESİ (BİRLEŞİK KRALLIK) 


NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı olarak katılan Recep Tayyip Erdoğan, bu zirvede Türkiye'nin güvenlik önceliklerini dile getirdi. 

2019 LONDRA ZİRVESİ (BİRLEŞİK KRALLIK)&nbsp;NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı olarak katılan Recep Tayyip Erdoğan, bu zirvede Türkiye'nin güvenlik önceliklerini dile getirdi.&nbsp;

2022 MADRİD ZİRVESİ (İSPANYA) 


Rusya-Ukrayna savaşı sonrası stratejik konseptin yenilendiği ve İsveç ile Finlandiya'nın üyelik süreçlerine dair "Üçlü Muhtıra"nın imzalandığı tarihi bir zirvedir. 


Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik zirveye de Cumhurbaşkanı olarak katıldı. 

2022 MADRİD ZİRVESİ (İSPANYA)&nbsp;Rusya-Ukrayna savaşı sonrası stratejik konseptin yenilendiği ve İsveç ile Finlandiya'nın üyelik süreçlerine dair "Üçlü Muhtıra"nın imzalandığı tarihi bir zirvedir.&nbsp;Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik zirveye de Cumhurbaşkanı olarak katıldı.&nbsp;

2023 VİLNİUS ZİRVESİ (LİTVANYA) 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin terörle mücadele hassasiyetlerini ve savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması yönündeki taleplerini dünya gündemine taşıdığı toplantı. 

2023 VİLNİUS ZİRVESİ (LİTVANYA)&nbsp;Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin terörle mücadele hassasiyetlerini ve savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması yönündeki taleplerini dünya gündemine taşıdığı toplantı.&nbsp;

2026 ANKARA ZİRVESİ (TÜRKİYE) 


36. NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, İstanbul zirvesinden tam 22 yıl sonra Türkiye'de düzenlendi. 


Erdoğan, küresel güvenlik mimarisini şekillendiren "NATO 3.0" vizyonunun temellerinin atıldığı bu zirveye katılarak liderlik etti. 

2026 ANKARA ZİRVESİ (TÜRKİYE)&nbsp;36. NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, İstanbul zirvesinden tam 22 yıl sonra Türkiye'de düzenlendi.&nbsp;Erdoğan, küresel güvenlik mimarisini şekillendiren "NATO 3.0" vizyonunun temellerinin atıldığı bu zirveye katılarak liderlik etti.&nbsp;
Başlıklar :recep tayyip erdoğannato zirvesinatoankara
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