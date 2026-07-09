Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası önemli mesajlar: Daha güçlü NATO'nun temelleri atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu. Daha güçlü bir NATO'nun temellerinin Ankara'da atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin başarıyla tamamlandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in F-35 sözleriyle ilgili olarak "Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi" dedi.