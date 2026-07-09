Türkiye başarı hikayesi yazdı itirafı: Atina 'Ankara modeli'ni örnek alsın
Yunan Kathimerini gazetesi, savunma sanayiini mercek altına alan analizinde, Türkiye'nin son yıllarda savunma üretiminde ortaya koyduğu dönüşümü "başarı hikayesi" olarak nitelendirirken, Atina'nın ise bu alanda Ankara'nın gerisinde kaldığını yazdı.
Gazetenin deneyimli savunma yazarı Vassilis Nedos imzalı değerlendirmede, Yunanistan'ın savunma harcamalarının büyük bölümünün yabancı şirketlere aktarıldığı, Türkiye'nin ise uzun yıllardır izlediği politikalar sayesinde yalnızca silah satın alan değil, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülkeye dönüştüğü ifade edildi.
Ders çıkarsın
Savunma sanayiinde "bir başarı hikayesi yazan" Türkiye'nin artık Avrupa'nın orta ölçekli güçleri tarafından güvenilir bir savunma ortağı olarak görüldüğü belirtilirken, NATO'nun yeniden yapılanma sürecinde savunma üretim kapasitesi tartışmalarında Ankara'nın güçlü bir örnek olarak öne çıktığı kaydedildi. Yazıda, Yunanistan'ın ise ortaklarını savunma alanında yeterli üretim gerçekleştirdiğine ikna etmekte zorlandığı, yerli projelerin uluslararası düzeyde beklenen etkiyi oluşturamadığı ifade edildi. Yazıda, Atina'nın Türkiye'nin üretim odaklı savunma sanayii modelinden ders çıkarması gerektiği mesajı verildi.
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