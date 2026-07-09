İran ile ateşkes benim için bitti

İran’a yönelik açıklamalarıyla dikkat çeken Trump, “İran’ı çok sert vurduk. 20 kat daha fazla vurduk. Kirli oynuyorlar. Onların listesinde birinci sıradayım ve onlar gerçekten pislikler. Onları sevmiyorum. Onlar kötü insanlar. İran’ı nükleersizleştireceğiz. Çünkü onlar deliler” dedi.

AKILLARI BAŞLARINDA DEĞİL

“İran ile ateşkes bitti mi?” sorusu üzerine Trump, “Benim için bitti. Onlar hastalar, pislikler. Başlarında hasta insanlar var. Ellerinde nükleer olsaydı kullanırlardı. Delirmişler, akılları başlarında değil. İran’la görüşüyorlar (ABD heyeti), ben zaman harcamak istemiyorum. Yalancılar, hastalar, kandırıyorlar. Benim için bitmiştir. Müzakere yapabilirler ama vakitlerini boşa harcıyorlar” diye konuştu.

NATO’DAN MEMNUN DEĞİLİM

“Grönland konusunda yaptıklarından dolayı NATO’dan memnun değilim” vurgusu da yapan Trump, şöyle devam etti: “Terör destekçisi İran konusunda bize yardımcı olmak istemediler. İspanya, NATO’da gerçekten berbat bir müttefik oldu. Hiçbir şey yapmıyorlar, hiçbir şeye katılmıyorlar.”

ERDOĞAN’I SEVİYORUM

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seviyorum. Ve biliyorsunuz, Bibi’yi de (Netanyahu) severim. Tam bir savaş başbakanı. Dün Türkiye ile ilgili kötü şeyler söyledi fakat Erdoğan’la konuştum. İsrail’i çok sevmiyor. Bibi’yi de çok sevmiyor. Milyonlarca askere sahip çok güçlü bir ordudan bahsediyoruz. Bizim silahlarımıza sahipler. F-35 almak istiyorlar.”

SURİYE TERÖR LİSTESİNDEN ÇIKACAK

Öte yandan Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüşmesinde İran’ı bu gece de (dün gece) vuracağını duyurdu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde de Trump, “Suriye terör listesinden çıkacak. Yeni yönetimle birlikte farklı bir sayfa açıyoruz. Bu sürecin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi. Açıklamalar sonrası akşam saatlerinde Trump yönetimi, Suriye'nin "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesinden çıkarılması için Kongre'ye bildirimde bulundu.

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