NATO Liderler Zirvesi'nden notlar

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler, aile fotoğrafı çekimine katıldı.

* Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve başlamadan önce liderleri birlikte karşıladı. İki isim, tüm liderlerle tek tek tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Beştepe'de kabul etti

* NATO zirvelerindeki diplomatik protokol gereği, Fransa ve Lüksemburg liderlerinin anonsları Fransızca yapıldı.

* Romanya Cumhurbaşkanı Nicușor Dan, karşılama alanına gelirken halıya takılarak sendeledi.

KIYAFETLER DİKKAT ÇEKTİ

Liderlerin kıyafet tercihleri de dikkat çekti. İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir beyaz takım elbise ve beyaz ayakkabıyla, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova ise beyaz takımla zirveye katıldı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen buz mavisi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni koyu yeşil takım tercih etti. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama beyaz spor ayakkabılarıyla, gözünden rahatsız olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise güneş gözlükleriyle objektiflere yansıdı.

* Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ilk kez bir NATO Liderler Zirvesi’nde yer aldı.

* Karşılama sırasında Erdoğan ve Rutte’nin, ABD Başkanı Donald Trump ile diğer liderlerden farklı olarak safları sıklaştırarak poz vermesi dikkat çekti.

* Aile fotoğrafında Rutte, Erdoğan ile Trump’ın arasında yer aldı. Fotoğraf çekiminin ardından Trump gazetecilere eliyle teşekkür etti, daha sonra İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir ile tokalaştı.

LOKUM İLGİ ODAĞI OLDU

* Erdoğan, zirve salonuna Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birlikte girdi. İki lider kapı önünde kısa süre sohbet ederken, Trump’a salona girişte Rutte eşlik etti.

* Erdoğan yerine oturduktan sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın yanına geldi. Kısa süre sonra Trump da Erdoğan’ın yanına gelerek dörtlü bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbet sona erdikten sonra Erdoğan’ın Trump’a yeniden seslenmesi üzerine iki lider ile Fidan ve Kalın bir süre daha görüşmeyi sürdürdü.

* Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bakımı yapılan Ankara kedisi “Lokum”, zirveyi takip eden yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu.

Lider eşleri buluştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı. Misafir lider eşlerini Köşk’e gelişlerinde tek tek karşılayan Erdoğan, lider eşleriyle “Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak” temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, “Çocuk güvenliği, dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri, ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır. Çocuklarımızın ekran üzerinden neye, ne kadar maruz kalacağı da yalnızca kâr amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz” dedi. Öte yandan Emine Erdoğan, öğle yemeğinde buluştuğu lider eşlerine Türk mutfağı lezzetlerini tattırdı, geleneksel el sanatlarının yer aldığı bir koleksiyonu tanıttı.