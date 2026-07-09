NATO'dan Ankara bildirisi: 50 milyar dolarlık yeni yatırım anlaşması

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin sonuç bildirisi yayınlandı. NATO’nun Ankara Bildirisi’nde, 50 milyar doları aşan yeni savunma alımı açıklandı. NATO’nun 6 maddeden oluşan bildiri şöyle:

1- Washington Antlaşması’nın 5. maddesi uyarınca kolektif savunmamıza ve transatlantik bağa olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit etmek üzere Ankara’da toplandık. Birimize yapılan saldırı, hepimize yapılmış saldırıdır.

2- Yatırımlarımız, ihtiyaç duyduğumuz yetenekleri sağlarken, sanayi tabanımızı ve dayanıklılığımızı da güçlendiriyor. Bugün Ankara’da, 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu yapıyoruz ve kolektif üretim kapasitesini genişletmeye ve yeniliği hızlandırmak için sanayi ile birlikte çalışmaya kararlıyız.

3- Geleceği inşa ediyoruz. Savaş üstünlüğümüzü korumaya kararlıyız. Silahlı Kuvvetlerimizi konuşlandırma, yetkilendirme ve sürdürme ve derin hassas vuruş, entegre hava ve füze savunması, insansız sistemler, en son teknolojiler ve istihbarat yetenekleri de dahil olmak üzere tüm alanlarda yetenek hedeflerimizi gerçekleştirme yeteneğimize yatırım yapıyoruz. Birlikte çalışabilir bir transatlantik savaş bulutu geliştiriyor ve güçlü yapay zeka modellerini benimsiyoruz.

4- Ukrayna, transatlantik güvenliğe katkıda bulunmaktadır ve müttefikler, Ukrayna’nın özgürlüğünü, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasında sarsılmaz desteğimizde birleşmiş durumdadır. Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna’ya 70 milyar avro askeri teçhizat, yardım ve eğitim sözü vermekte ve 2027 yılında en az eş değer seviyeleri sürdürme konusundaki egemen taahhütlerini teyit etmektedir.

5- İttifak, daha geniş güvenlik ortamımızı tanımlayan stratejik rekabete, yaygın istikrarsızlığa, hibrit tehditlere ve tekrarlayan şoklara yanıt vermeye ve uyum sağlamaya devam etmektedir. Müttefikler, İran’ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yinelemekte ve İran’ı Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağırmaktadır.

6- Türkiye’nin bize gösterdiği cömert misafirperverlikten dolayı minnettarız. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyoruz.

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