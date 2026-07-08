Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafını imzaladı

Trump NATO Zirvesi'ni Külliye'deki basın toplantısında değerlendirdi: Erdoğan'a teşekkürler her şey harikaydı

NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Zirveyi başarıyla tamamladık, o salonda büyük bir dostluk ve samimiyet vardı." ifadelerini kullandı. Konuşmasının hemen her bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Trump, "NATO Zirvesi harikaydı, Erdoğan harika biri, güçlü bir lider." dedi. Görüşmelerde 'yüzde 5 savunma harcaması' hedefini konuştuklarını da belirten Trump, "Üyeler bu hedefe hızla ulaşmalı. Daha fazla savunma tesisi şart." diye konuştu.