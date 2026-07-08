Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafını imzaladı
19:32, 08/07/2026, Çarşamba
AADHA
Resmi karşılama töreninin ardından liderlerin katılımıyla aile fotoğrafı çekilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen fotoğrafı imzaladı. Baskısı alınıp çerçevelenen aile fotoğrafını tüm liderler sırayla imzalarken, son imza Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen aile fotoğrafını imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuk liderleri, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile karşıladı.
Resmi karşılama töreninin ardından liderlerin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.
Baskısı alınıp çerçevelenen aile fotoğrafını sırasıyla tüm liderler imzalarken son imza, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldı.
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