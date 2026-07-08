Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Güney ve 5 sanığa tahliye kararı

Külliye'de diplomasi trafiği sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi, yatırım, enerji ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için çalışmanın önemli olduğunu ifade etti.