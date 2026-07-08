Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Türk kahvesine hayran kaldı: Dünyaya tanıttı

Ankara'da devam eden NATO Zirvesi'nin ikinci gününde liderler, bakanlar ve heyet üyeleri diplomatik temaslarını sürdürürken, Türk kültürünün önemli simgelerinden biri olan Türk kahvesi de yabancı konukların ilgisini çekti. Önceki akşam verilen resmi yemekte, Türkiye'nin farklı yörelerine ait lezzetlerin yanı sıra Türk kahvesi de misafirlere ikram edildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında davetli olarak geldiği Ankara'da Türk kahvesi içtiği anlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Türk kahvesini takipçilerine anlattı

Japon siyasetçi Toshimitsu Motegi, resmi program kapsamında tattığı Türk kahvesiyle ilgili sosyal medya hesabından uzun bir video paylaştı. Kahvenin hazırlanış sürecini ayrıntılarıyla anlatan Motegi, cezvede pişirilmesinden fincanda telvesiyle servis edilmesine kadar Türk kahvesine ilişkin birçok detaya değindi.

"Türkiye denince akla ilk gelen şeylerden biri"

Filtre kahve tüketmeye alışık olduğunu belirten Motegi, Türk kahvesinin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu ifade etti. Paylaşımında, "Herkese merhaba, ben Toshimitsu Motegi. Şu an Türkiye'nin başkenti Ankara'dayım. Türkiye denince akla ilk gelen şeylerden biri şüphesiz Türk kahvesi oluyor" diyen Motegi, Türk kahvesinin filtre kahveden farklı olarak ince çekilmiş kahve, su ve isteğe bağlı şekerin cezvede birlikte pişirilerek hazırlandığını anlattı. Japon siyasetçi, bu geleneksel hazırlama yönteminin Türk kahvesini diğer kahve çeşitlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olduğunu vurguladı.

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