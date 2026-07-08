Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Türk kahvesine hayran kaldı: Dünyaya tanıttı
NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin gündeminde bu kez diplomasi değil, Türk kahvesi vardı. Motegi, sosyal medyada Türk kahvesinin hazırlanışını ve kültürel geleneğini anlatarak hayranlığını dile getirdi.
Ankara'da devam eden NATO Zirvesi'nin ikinci gününde liderler, bakanlar ve heyet üyeleri diplomatik temaslarını sürdürürken, Türk kültürünün önemli simgelerinden biri olan Türk kahvesi de yabancı konukların ilgisini çekti. Önceki akşam verilen resmi yemekte, Türkiye'nin farklı yörelerine ait lezzetlerin yanı sıra Türk kahvesi de misafirlere ikram edildi.
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında davetli olarak geldiği Ankara'da Türk kahvesi içtiği anlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Türk kahvesini takipçilerine anlattı
Japon siyasetçi Toshimitsu Motegi, resmi program kapsamında tattığı Türk kahvesiyle ilgili sosyal medya hesabından uzun bir video paylaştı. Kahvenin hazırlanış sürecini ayrıntılarıyla anlatan Motegi, cezvede pişirilmesinden fincanda telvesiyle servis edilmesine kadar Türk kahvesine ilişkin birçok detaya değindi.
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