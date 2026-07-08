Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
11:43, 08/07/2026, Çarşamba
IHA
Bakan Rubio -Bakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
Bakan Fidan, NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara’da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir araya geldi.
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