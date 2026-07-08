Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail ve Yunanistan basınında büyük ses getirdi: En büyük kazanan Erdoğan

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir araya gelmesi uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Kritik temas, özellikle İsrail ve Yunanistan medyasında büyük ses getirdi.

F-35 savaş uçaklarının yeniden satışının gündeme gelmesi ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağı yönündeki açıklamalar zirveye damga vuran başlıklar arasında yer aldı.

Yunanistan merkezli Banking News, "En büyük kazanan Erdoğan" başlıklı analizinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti ile NATO Liderler Zirvesi'nin Türkiye'ye diplomatik ve stratejik açıdan önemli fırsatlar sunduğunu yazdı.

Büyük kazanan Erdoğan: ABD, Avrupa ve Türkiye, Yunanistan'ı kenarda bırakan jeopolitik bir anlaşma kuruyor..."

Analizde, İsrail-İran savaşı sonrasında şekillenen yeni jeopolitik ortamın Türkiye'nin hem Washington hem de Avrupa nezdindeki konumunu güçlendirdiği savunuldu. Değişen bölgesel dengelerin Ankara'nın Avrupa'ya karşı pazarlık gücünü artırdığına dikkat çekildi.

"Her şey Türkiye'nin lehine ilerliyor"

Haberde, son yılların Türkiye açısından en avantajlı NATO zirvelerinden birinin gerçekleştirildiği belirtilirken, Orta Doğu'daki güvenlik denklemindeki değişim ve Avrupa'nın artan savunma ihtiyaçlarının Türkiye'yi önemli bir konumuna taşıdığı ifade edildi.

Yazıda ayrıca, ABD'nin yeni bölgesel güvenlik stratejisinde Türkiye'nin önemli bir role sahip olduğu, Avrupa Birliği'nin ise savunma sanayisindeki kapasitesi ve stratejik konumu nedeniyle Ankara ile iş birliğini derinleştirmeyi hedeflediği değerlendirildi.

Banking News, "Her şey Türkiye'nin lehine ilerliyor" yorumuna yer verirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın gazetecilere Ankara'ya yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan için geldiğini söylediğini belirterek, bunun Türkiye adına "küçük ama sembolik bir diplomatik başarı" olarak görüldüğünü aktardı.

Savunma sanayiinde Türkiye vurgusu

KAAN savaş uçağı programında kullanılacak F110 motorlarının satışı ile Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin 150 milyar avroluk yeni savunma tedarik mekanizmasına dahil edilmesinin Ankara açısından önemli kazanımlar olacağı ifade edildi.

Ankara'nın Rusya'nın güney kanadında yer alması, Kafkasya ve Orta Doğu'ya uzanan etkisi, İran ile sınırı bulunması ve İstanbul ile Çanakkale Boğazları'nı kontrol etmesinin NATO açısından kritik önem taşıdığı belirtildi.

Türkiye'nin Moskova, Tahran ve Şam ile iletişim kanallarını açık tutabilen nadir NATO ülkelerinden biri olduğu vurgulanırken Erdoğan'ın siyasi tecrübesine de dikkat çekildi.

"Yunanistan ve İsrail kaygılı"

Banking News, Ankara Zirvesi'nin ardından Türkiye'nin önemli kazanımlar elde etmesi halinde bunun en fazla Yunanistan ve İsrail'de rahatsızlık vereceğini öne sürdü.

Analizde, Avrupa'nın, ABD'nin ve Türkiye'nin yeni süreçten kazançlı çıkabileceği belirtilirken, aynı durumun Yunanistan ve İsrail için geçerli olmayacağı ifade edildi.

Türkiye'nin NATO içindeki stratejik öneminin giderek arttığı belirtilerek, Ankara'nın elde edeceği kazanımların NATO'nun güçlenmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

İsrail Ankara'yı takip ediyor

Tel Aviv merkezli Times Of Israel gazetesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti sırasında Türkiye'ye olası F-35 savaş uçağı satışına destek vermesinin beklendiği aktarıldı.

Kaynaklar, Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne destek vermesi halinde bu adımın, Erdoğan'a bugüne kadar verdiği en önemli siyasi desteklerden biri olacağını ifade etti.

NATO Zirvesi için Ankara'ya gelen Trump'ın, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda sık sık övgüyle söz ettiği Erdoğan ile ilişkilerini ikinci başkanlık döneminde daha da güçlendirdiği belirtildi.

Katar merkezli El Cezire, Başkan Erdoğan ile Trump'ın Ankara'daki görüşmesini, Washington'ın Türkiye politikasında önemli bir değişimin işareti olarak yazdı.

"Yeni bir diplomatik sayfa"

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını açıklaması ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden değerlendireceklerini duyurmasının, iki ülke arasındaki uzun süredir durağan seyreden savunma ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği ifade edildi.

El Cezire, Trump'ın "Yaptırımları kaldıracağız" ve "F-35 satışını değerlendireceğiz" sözlerini öne çıkarırken, bu açıklamaların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington üzerindeki baskısına rağmen yapılmasına dikkat çekti.

Haberde ayrıca, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olma ihtimalinin uluslararası kamuoyunda diplomatik ilişkiler açısından yeni bir sayfa açabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendirildiği aktarıldı.

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