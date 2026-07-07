NATO liderlerine sunulan menü ortaya çıktı: Trabzon'dan Denizli'ye Urla'dan Antep'e lezzet şöleni

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Ana Binası merdivenlerinde karşıladı.

Erdoğan çifti, davetlilerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. Liderlerin Külliye'ye gelmesinin ardından yemeğe geçildi.

NATO liderlerine sunulan menü de ortaya çıktı.

NATO liderlerine lezzet şöleni: Trabzon'dan Denizli'ye Urla'dan Antep'e

Başlangıçta ve ana yemekte Trabzon'dan esintiler tadan, ana yemekte liderlere, tatlıda ise Sütlü Nuriye'den dondurmaya birçok çeşit sunuldu.

Gazeteci Yunus Paksoy'un aktardığına göre; Beştepe'de NATO liderlerine sunulan menü şöyle:

Başlangıç:

Taş Fırın Pide

Trabzon Tereyağı ve Hizan Karakovan Balı ile

Zeytinyağlı Sebze Sote

Yanık Denizli Yoğurdu ile

Ara Sıcak:

Kayseri Mantısı

Yanık Denizli Yoğurdu ve İsli Ayaş Salçası ile

Ana Yemek:

Deniz Levreği

Tarama, Urla Sakız Enginarı ve Tokat Yaprağı ile

veya

Ağır Ateşte Pişmiş Dana Kaburga

Yanık Trabzon Tereyağı, Köz Patlıcan ve Kuzugöbeği Mantarlı Firik Pilavı ile

Tatlı:

Sütlü Nuriye

Antep Fıstığı Köpüğü, Maraş Dondurması ve Bergamot ile