NATO liderlerine sunulan menü ortaya çıktı: Trabzon'dan Denizli'ye Urla'dan Antep'e lezzet şöleni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi. NATO liderlerine sunulan menü de ortaya çıktı. Başlangıç ve ana yemekte Trabzon'dan esintiler tadan liderlere, tatlıda ise Sütlü Nuriye'den dondurmaya birçok çeşit sunuldu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile eşlerini Cumhurbaşkanlığı Ana Binası merdivenlerinde karşıladı.
Erdoğan çifti, davetlilerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. Liderlerin Külliye'ye gelmesinin ardından yemeğe geçildi.
NATO liderlerine sunulan menü de ortaya çıktı.
NATO liderlerine lezzet şöleni: Trabzon'dan Denizli'ye Urla'dan Antep'e
Başlangıçta ve ana yemekte Trabzon'dan esintiler tadan, ana yemekte liderlere, tatlıda ise Sütlü Nuriye'den dondurmaya birçok çeşit sunuldu.
Taş Fırın Pide
Trabzon Tereyağı ve Hizan Karakovan Balı ile
Zeytinyağlı Sebze Sote
Yanık Denizli Yoğurdu ile
Kayseri Mantısı
Yanık Denizli Yoğurdu ve İsli Ayaş Salçası ile
Deniz Levreği
Tarama, Urla Sakız Enginarı ve Tokat Yaprağı ile
veya
Ağır Ateşte Pişmiş Dana Kaburga
Yanık Trabzon Tereyağı, Köz Patlıcan ve Kuzugöbeği Mantarlı Firik Pilavı ile
Sütlü Nuriye
Antep Fıstığı Köpüğü, Maraş Dondurması ve Bergamot ile
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.