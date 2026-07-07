Eski yardımcısı Trump'a İsrail için yalvardı: Lütfen Türkiye'ye F35 satma

"F-35’lerle ilgili olarak Türkiye nezdinde almamız gereken bir karar var. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor. Bunu tabii ki değerlendiririz. Halihazırda bu aşamaya kadar yapılan en iyi planlardan bir tanesi"