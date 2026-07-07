Eski yardımcısı Trump'a İsrail için yalvardı: Lütfen Türkiye'ye F35 satma
21:45, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 21:50, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi
NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye'ye F-35 satılmasına ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik sorularına Trump'ın yanıtları Amerika'da büyük yankı uyandırırken, eski yardımcısı Michael Richard Pence F-35'lerin satılmaması hususunda yalvardı.
ABD Başkanı Donald Trump NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi
Külliye'deki ortak basın toplantısında soruları yanıtlayan Trump, F-35 programına ilişkin yöneltilen soru üzerine Türkiye ile ilişkilerin bu konuda önemli olduğunu belirtti.
"Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var"
Trump,
ifadelerini kullandı.
"F-35’lerle ilgili olarak Türkiye nezdinde almamız gereken bir karar var. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor. Bunu tabii ki değerlendiririz. Halihazırda bu aşamaya kadar yapılan en iyi planlardan bir tanesi"
"Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz"
CAATSA yaptırımları üzerine net konuşan Trump,
dedi.
"Bu müeyyideler kaldırılacaklar. Zaman harcamak istemiyorum bu soru için zaten çok yakinen çalışıyoruz. Tüm meslektaşlarımla birlikte müeyyideleri kaldıracağız. Artık zamanı geldi. Dostlarımıza bu tür yaptırımlar uygulamak istemiyoruz. Yaptırım uygulanacak yeterince insan var"
Trump'ın eski yardımcısı F-35 satılmasın diye yalvardı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Michael Richard Pence,
ifadelerini kullandı.
“Türkiye’ye F-35 satmak İsrail’in güvenliğine zarar verir. Lütfen satmayın Sayın Başkan.”
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Başlıklar :AmerikaF-35CAATSADonald TrumpNATO
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