İran’dan ‘müzakere’ açıklaması: İmzanıza sadık kalın
17:03, 07/07/2026, Salı
DHA
Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Tehditler devam ederse nihai anlaşmaya yönelik müzakereler başlamayacak” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenine milyonlarca İranlının katıldığını belirtti.
İran halkı ve ordusunun herhangi bir tehditten etkilenmediğini kaydeden Arakçi, mutabakat zaptının 13’üncü maddesine atıfta bulunarak,
“Tehditler devam ederse nihai anlaşmaya yönelik müzakereler başlamayacak. İmzanıza sadık kalın”ifadelerini kullandı.
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