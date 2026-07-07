ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken mesaj
, Salı14:42, 07/07/2026
Yeni Şafak
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD arasındaki uzun yıllara dayanan müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, iki gün boyunca sürecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya geldi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden zirve öncesinde ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik bir paylaşım yaptı.
"70 yılı aşkın ortaklığımıza dönüp bakıyoruz"
ABD Ankara Büyükelçiliği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye, yetmiş yılı aşkın süredir NATO müttefiki olarak omuz omuza duruyor. Türkiye, İttifak'ın kuruluşundan yalnızca üç yıl sonra, 1952'de NATO'ya katıldı. O günden bu yana Amerikan ve Türk askerleri birlikte eğitim aldı, ortak tatbikatlar gerçekleştirdi ve yan yana görev yaparak müttefikler arasındaki iş birliğinin güçlenmesine ve ortak güvenliğimize katkı sağladı. Ankara'daki NATO Zirvesine geri sayarken, İttifak bünyesindeki 70 yılı aşkın ortaklığımıza dönüp bakıyoruz."
Gündem
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ABD'li mevkidaşını ağırladı
Gündem
Duran kalbi çalıştırılmıştı: 8 gün sonra hayatını kaybetti
Gündem
İBB davasında lüks villalar ile ilgili pişkin savunma: 'Fiyatı uygundu'
Hayat
Hobi olarak başladı talep çığ gibi büyüdü: 8 yılda bahçesini dev tesise dönüştürdü... Şimdi 100 ton Üretiyor
Başlıklar :abdankaradonald trumpnato zirvesi
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.