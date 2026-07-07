ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken mesaj

"Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye, yetmiş yılı aşkın süredir NATO müttefiki olarak omuz omuza duruyor. Türkiye, İttifak'ın kuruluşundan yalnızca üç yıl sonra, 1952'de NATO'ya katıldı. O günden bu yana Amerikan ve Türk askerleri birlikte eğitim aldı, ortak tatbikatlar gerçekleştirdi ve yan yana görev yaparak müttefikler arasındaki iş birliğinin güçlenmesine ve ortak güvenliğimize katkı sağladı. Ankara'daki NATO Zirvesine geri sayarken, İttifak bünyesindeki 70 yılı aşkın ortaklığımıza dönüp bakıyoruz."