Anasayfa
Gündem
Amasya
Dikkatli bakınca görülüyor: 540 yıllık caminin kapısındaki gizemli işaret

Dikkatli bakınca görülüyor: 540 yıllık caminin kapısındaki gizemli işaret

15:11, 07/07/2026, Salı
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Dikkatli bakınca görülüyor: 540 yıllık caminin kapısındaki gizemli işaret

Amasya'daki 540 yıllık Sultan II. Bayezid Camii'nin taç kapısında yer alan süslemeler arasında fark edilen baykuş figürü, görenleri şaşırtıyor. Uzmanlara göre bereketi ve koruyuculuğu simgeleyen motif, Osmanlı mimarisindeki ince işçiliğin dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Amasya’da Osmanlı dönemine ait 540 yıllık tarihi caminin kapısında süslemeler arasında gizemli baykuş başlığı beliriyor. 

Amasya’da Osmanlı dönemine ait 540 yıllık tarihi caminin kapısında süslemeler arasında gizemli baykuş başlığı beliriyor.&nbsp;

Bereket sembolü ve koruyucu özelliğe sahip olduğu değerlendirilen baykuş figürü, Sultan II. Bayezid Camii’ne girerken başını kaldırıyor.

Bereket sembolü ve koruyucu özelliğe sahip olduğu değerlendirilen baykuş figürü, Sultan II. Bayezid Camii’ne girerken başını kaldırıyor.

1481-1486 yılları arasında Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından babası Sultan II. Bayezid adına yaptırılan şehrin en büyük ibadethanesi konumundaki caminin devasa giriş kapısının tavan süsleri arasında beliren baykuş başlığı figürü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

1481-1486 yılları arasında Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından babası Sultan II. Bayezid adına yaptırılan şehrin en büyük ibadethanesi konumundaki caminin devasa giriş kapısının tavan süsleri arasında beliren baykuş başlığı figürü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bereket sembolü ve koruyucuBereket sembolü ve koruyucu özelliğe sahip olduğu değerlendirilen baykuş başlığı figürünün gözlemlendiği mukarnas adı verilen süsleme tekniği İslam mimarisinde kubbe geçişleri, taç kapılar ve mihraplarda estetik geçiş sağlamak ile geometrik hücrelerin üst üste ve yan yana dizilmesiyle elde edilen üç boyutlu bir yapı şekli olarak biliniyor.

Bereket sembolü ve koruyucuBereket sembolü ve koruyucu özelliğe sahip olduğu değerlendirilen baykuş başlığı figürünün gözlemlendiği mukarnas adı verilen süsleme tekniği İslam mimarisinde kubbe geçişleri, taç kapılar ve mihraplarda estetik geçiş sağlamak ile geometrik hücrelerin üst üste ve yan yana dizilmesiyle elde edilen üç boyutlu bir yapı şekli olarak biliniyor.

Mimar Sinan’ın yapılarında da varSanat tarihçisi Oğuzhan İlgün, "Baykuş bereket sembolüdür. Koruyucu özelliğe sahiptir. Taç kapıya işlenme halini Mimar Sinan yapılarında da aynı şekilde görüyoruz. 

Mimar Sinan’ın yapılarında da varSanat tarihçisi Oğuzhan İlgün, "Baykuş bereket sembolüdür. Koruyucu özelliğe sahiptir. Taç kapıya işlenme halini Mimar Sinan yapılarında da aynı şekilde görüyoruz.&nbsp;

Çünkü burada bir simetri söz konusu. Bu simetrinin ortaya çıkarmış olduğu baykuşu andıran bir motif görebiliyoruz" dedi.

Çünkü burada bir simetri söz konusu. Bu simetrinin ortaya çıkarmış olduğu baykuşu andıran bir motif görebiliyoruz" dedi.

Gözleri, kulakları ve gagası görülüyorTur rehberi Suat Ulusoy da gezdirdikleri ziyaretçilerin gözleri, kulakları ve gagasıyla gözlemlenen baykuş başlığından çok etkilendiklerini söyledi.

Gözleri, kulakları ve gagası görülüyorTur rehberi Suat Ulusoy da gezdirdikleri ziyaretçilerin gözleri, kulakları ve gagasıyla gözlemlenen baykuş başlığından çok etkilendiklerini söyledi.

Gezi amacıyla Kastamonu Tosya’dan Amasya’ya gelen Havva Gövercikli ise çok muazzam bir eser olarak değerlendirdiği süslemeye hayran kaldıklarını vurguladı.

Gezi amacıyla Kastamonu Tosya’dan Amasya’ya gelen Havva Gövercikli ise çok muazzam bir eser olarak değerlendirdiği süslemeye hayran kaldıklarını vurguladı.
Başlıklar :amasyasultan ii bayezid camiiosmanlı mimarisiosmanlıbaykuş figürü
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026