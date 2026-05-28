Amasya’da facia: Dede ve torunu kazada hayatını kaybetti

20:5028/05/2026, Perşembe
IHA
Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Amasya-Tokat karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 76 yaşındaki Salih Çoban ile 17 yaşındaki torunu Damla Çoban yaşamını yitirdi. Çarpışmanın ardından otomobillerden biri alev alırken, araçtaki 4 kişi çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarıldı.

Dede ve 17 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Salih Çoban (76) yönetimindeki 60 YA 491 plakalı otomobil ile İ.Ç’nin kullandığı 34 MLY 683 plakalı otomobil, Amasya-Tokat karayolu üzerindeki Yeşilöz köyü girişindeki kavşakta çarpıştı. Feci kazada dede Salih Çoban ile yanındaki torunu Damla Çoban (17) hayatını kaybetti. Kazada alev alan 34 MLY 683 plakalı otomobildeki 4 kişi ise çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartılarak yanmaktan son anda kurtarıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine polis, acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralanan S.Ş. ve G.Ş. Turhal Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Alev topuna dönen otomobilden son anda çıkartıldılar

Çıkan yangında alev topuna dönerek kullanılamaz hale gelen otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Kurban Bayramı’nda hayatlarını kaybeden dede ve torunun cenazeleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



