Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Amasya
Amasya’daki şiddetli gürültü vatandaşları panikletti: 'Deprem olmuş gibi hissettik'

Amasya’daki şiddetli gürültü vatandaşları panikletti: 'Deprem olmuş gibi hissettik'

20:2024/05/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Amasya’da duvar yıkıldı, gürültüyü duyanlar deprem sandı
Amasya’da duvar yıkıldı, gürültüyü duyanlar deprem sandı

Amasya'da yoğun yağışların ardından bir bahçe duvarının yıkılmasıyla ortaya çıkan şiddetli gürültü vatandaşları panikletti. Deprem olmuş gibi hissettiklerini belirten bina sakini Hikmet Yılmaz, "Dün çok kuvvetli bir yağış olmuştu. Bizler o esnada bahçedeydik. Büyük bir gümbürtü koptu." ifadelerini kullandı.

Amasya’da şiddetli yağışların ardından bir binanın bahçe duvarı yıkıldı. Şiddetli gürültüyü deprem zanneden vatandaşlar büyük korku yaşadı.


Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Şeyhcui Mahallesi’nde şiddetli yağışların ardından bir binanın bahçe duvarı, yanındaki 5 katlı Gümüş Apartmanı’na doğru çökerek yıkıldı. Giriş kattaki dairenin balkonunda hasar oluşurken, bina sakinleri büyük korku yaşadı. 3 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki duvarın yıkıldığı sırada çevrede kimsenin bulunmamasıyla faciadan kıl payı dönüldü. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri olay yerine gelerek, duvarın etrafına şerit çekti.

"Deprem olmuş gibi hissettik"

Bina sakinlerinden Hikmet Yılmaz,
"Dün çok kuvvetli bir yağış olmuştu. Bizler o esnada bahçedeydik. Büyük bir gümbürtü koptu. Deprem olmuş gibi hissettik. Sonrasında baktığımızda duvarın yıkıldığını gördük. Allah’tan kimsenin canına zarar gelmedi"
diye konuştu.


#Deprem
#Şiddetli Gürültü
#Panik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban keserken hangi dualar okunmalı? İşte dikkat edilmesi gereken kurallar