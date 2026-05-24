Amasya’daki şiddetli gürültü vatandaşları panikletti: 'Deprem olmuş gibi hissettik'

Amasya'da yoğun yağışların ardından bir bahçe duvarının yıkılmasıyla ortaya çıkan şiddetli gürültü vatandaşları panikletti. Deprem olmuş gibi hissettiklerini belirten bina sakini Hikmet Yılmaz, "Dün çok kuvvetli bir yağış olmuştu. Bizler o esnada bahçedeydik. Büyük bir gümbürtü koptu." ifadelerini kullandı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Şeyhcui Mahallesi’nde şiddetli yağışların ardından bir binanın bahçe duvarı, yanındaki 5 katlı Gümüş Apartmanı’na doğru çökerek yıkıldı. Giriş kattaki dairenin balkonunda hasar oluşurken, bina sakinleri büyük korku yaşadı. 3 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki duvarın yıkıldığı sırada çevrede kimsenin bulunmamasıyla faciadan kıl payı dönüldü. Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri olay yerine gelerek, duvarın etrafına şerit çekti.