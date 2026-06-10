30 yıllık çiftin ilham veren hikayesi: Okumanın yaşı yok dediler, 50’li yaşlarda üniversiteyi dereceyle bitirdiler

Fadime Öztürk ise doğum gününde mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Çok mutluyum mezun olduğum için ve dereceyle bitirdiğim için. Üniversite okumayı herkese tavsiye ederim." ifadesini kullandı.





Kayıt yaptırdıktan sonra 2 yılın çok çabuk geçtiğine işaret eden Öztürk, "Doğum günüme denk gelmesi de tesadüf oldu. Bunun için de çok mutlu oldum. İki sevinci bir arada yaşıyorum. Okumanın yaşı yok. Herkes okusun, kendisini geliştirsin, güzel bir meslek sahibi olsunlar." diye konuştu.