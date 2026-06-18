Amasya'da kiraz bereketi: 50 bin ton rekolte beklentisi üreticinin yüzünü güldürdü

Geçen yıl düşük olan, bu yıl ise 50 bin tona ulaşması beklenen rekolte, üreticinin yüzünün gülmesini sağladı.

Yeşilyenice Mahallesi'nde kiraz üretimi yapan Hasan Özen, 5 dönüm kiraz bahçesi bulunduğunu belirterek, "Geçen sene olmadı dondan dolayı. Bu sene ise fazlasıyla oldu. Neredeyse 1 aydır kiraz topluyoruz. Topladığımız kiraz 5,5 ton oldu. 3 tona yakın daha kirazımız var. Yüzümüz gülüyor. Bu sene rekolte çok yüksek. Allah'a şükürler olsun." ifadesini kullandı.