Don felaketi vurdu, onlar pes etmedi: Japonya 200 ton gönderecekler

Sıcak pazar oluşturabilmek için 20 Haziran ile 10 Ağustos’a kadar hasat yapabilelim diye Sweet Art, Regina, Cordia, Ziraat 900 ve North Thunder cinsleriyle çalışıyoruz. Regina’da bu sene yağmurlardan dolayı sorun yaşadım. O yüzden belki 40-50 ton zararım olabilir. Ama ona rağmen bir 200 ton kirazımız var diye hedefliyoruz. Hasat dönemine kadar da bir sorun yaşamazsak hedefimize ulaşabildiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.