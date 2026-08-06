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Amasyalı genç çiftçi bu yıl mutluluktan dağıttı: 150 bin TL değerinde 10 dakikada tükendi

Amasyalı genç çiftçi bu yıl mutluluktan dağıttı: 150 bin TL değerinde 10 dakikada tükendi

12:59, 06/08/2026, Perşembe
IHA
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Amasyalı genç çiftçi bu yıl mutluluktan dağıttı: 150 bin TL değerinde 10 dakikada tükendi

Amasya’nın Suluova ilçesinde geçen yıl tarlada kalan ürününün israf olmaması için bir römork dolusu patatesi halka dağıtan genç çiftçi, bu yıl da fiyatıyla yüzünü güldürdüğü patateslerini vatandaşlarla ücretsiz paylaştı. Çiftçi Sergen Doğan’ın tarlada toplam 150 bin TL’ye satabileceği 6 ton patatesi halk 10 dakika içinde kapış kapış aldı. Vatandaşlar yoğun ilgiden yola yönelince izdihamı ise polis ve zabıta önledi.

Tarım makineleri alanında üniversite eğitimi alan 22 yaşındaki Sergen Doğan, mezun olduktan sonra memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Ayrancı köyüne dönerek ailesiyle birlikte çiftçilik yapmaya başladı. Geçen yılki patates veriminin oldukça yüksek olmasına rağmen ürünlerini satacak pazar bulmakta zorlanan Doğan, ürünün tarlada kalmaması ve israf olmaması adına dağıtım yapmaya karar vermişti. Hasat edilen ürünleri traktör römorkuna yükleyip ilçe meydanının yolunu tutan genç, çuval çuval patates dağıtmıştı. Bu durum vatandaşları şaşırtmıştı.

Tarım makineleri alanında üniversite eğitimi alan 22 yaşındaki Sergen Doğan, mezun olduktan sonra memleketi Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Ayrancı köyüne dönerek ailesiyle birlikte çiftçilik yapmaya başladı. Geçen yılki patates veriminin oldukça yüksek olmasına rağmen ürünlerini satacak pazar bulmakta zorlanan Doğan, ürünün tarlada kalmaması ve israf olmaması adına dağıtım yapmaya karar vermişti. Hasat edilen ürünleri traktör römorkuna yükleyip ilçe meydanının yolunu tutan genç, çuval çuval patates dağıtmıştı. Bu durum vatandaşları şaşırtmıştı.

50 dekar arazide 300 tondan fazla üretim yaptı


Bu yıl ise verimli başlayan hasatla yüzü gülen Doğan’ın ürünleri tarlada kilosu 25 TL’den alıcı buldu. 50 dekar arazisinde 300 tondan fazla üretim yaptı.

50 dekar arazide 300 tondan fazla üretim yaptıBu yıl ise verimli başlayan hasatla yüzü gülen Doğan’ın ürünleri tarlada kilosu 25 TL’den alıcı buldu. 50 dekar arazisinde 300 tondan fazla üretim yaptı.

Bu yıl mutluluktan dağıtım yaptı


Rekolteden ve satışlardan memnun olan genç çiftçi, kardeşiyle birlikte ürünlerini traktöre yükledi. Pazar alanında ücretsiz dağıtım yapacağını bir gün önceden sosyal medyada duyurdu. Bunun üzerine halk pazar alanına yöneldi. İlgiden yolun kapanması üzerine izdiham yaşanmaması için polis ve zabıta ekipleri devreye girdi. Traktör, spor salonu bahçesine yönlendirildi. Çuval çuval dağıtılan patatesler yaklaşık 10 dakika içinde tükendi.

Bu yıl mutluluktan dağıtım yaptıRekolteden ve satışlardan memnun olan genç çiftçi, kardeşiyle birlikte ürünlerini traktöre yükledi. Pazar alanında ücretsiz dağıtım yapacağını bir gün önceden sosyal medyada duyurdu. Bunun üzerine halk pazar alanına yöneldi. İlgiden yolun kapanması üzerine izdiham yaşanmaması için polis ve zabıta ekipleri devreye girdi. Traktör, spor salonu bahçesine yönlendirildi. Çuval çuval dağıtılan patatesler yaklaşık 10 dakika içinde tükendi.

"Halkımızı mutlu edip ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istedik"


Düşüncelerini paylaşan genç çiftçi Doğan, "Geçen yıl ürünümüz hak ettiği değeri görmüyordu. Çok ucuzdu. Tarlada israf olmaması için 8 ton patatesi dağıtmıştık. Bu sene ise mahsullerimiz çok güzel. Kazandık. Emeğimizin karşılığını aldık. 6 ton patates dağıttık. Böylece halkımızı mutlu edip ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istedik" dedi.

"Halkımızı mutlu edip ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istedik"Düşüncelerini paylaşan genç çiftçi Doğan, "Geçen yıl ürünümüz hak ettiği değeri görmüyordu. Çok ucuzdu. Tarlada israf olmaması için 8 ton patatesi dağıtmıştık. Bu sene ise mahsullerimiz çok güzel. Kazandık. Emeğimizin karşılığını aldık. 6 ton patates dağıttık. Böylece halkımızı mutlu edip ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istedik" dedi.

Gençlerin tarıma yönelmesi gerektiğini belirten Doğan, tarlasında daha fazla verim almak için bilgi ve tecrübesini artırmak için çalışacağını vurguladı.

Gençlerin tarıma yönelmesi gerektiğini belirten Doğan, tarlasında daha fazla verim almak için bilgi ve tecrübesini artırmak için çalışacağını vurguladı.

"İnsanlara çok güzel örnek oldu"

Yüzlerce vatandaşın patates aldığını gren esnaf Murat Kılıç da, "Patates dağıtan arkadaşı tebrik etmek lazım. İnsanlara çok güzel örnek oldu" diye konuştu.

"İnsanlara çok güzel örnek oldu"Yüzlerce vatandaşın patates aldığını gren esnaf Murat Kılıç da, "Patates dağıtan arkadaşı tebrik etmek lazım. İnsanlara çok güzel örnek oldu" diye konuştu.
Başlıklar :AmasyaSuluovaSergen Doğan
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