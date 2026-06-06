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Lunaparkta feci ölüm: Bir anlık dalgınlık hayatına mal oldu, 20 yaşındaki genç işçi hayatını kaybetti

Lunaparkta feci ölüm: Bir anlık dalgınlık hayatına mal oldu, 20 yaşındaki genç işçi hayatını kaybetti

23:446/06/2026, Cumartesi
DHA
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Amasya'da lunaparkta çalışan Burak Kırıkçı (20), ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Hızırpaşa Mahallesi'ndeki Hakimiyet Parkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta çalıştığı öne sürülen Burak Kırıkçı, iddiaya göre çalışır vaziyetteki ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının yaklaştığını fark etmeyerek yere eğildi.

Bu sırada rangerin kabini, Kırıkçı'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

 Ambulans ile Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Kırıkçı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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