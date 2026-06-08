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Amasya’daki lunapark faciasında tutuklama: İşletme mühürlendi

Amasya’daki lunapark faciasında tutuklama: İşletme mühürlendi

20:488/06/2026, Pazartesi
IHA
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Amasya’da lunaparkta ölümle sonuçlanan kazada 2 tutuklama
Amasya’da lunaparkta ölümle sonuçlanan kazada 2 tutuklama

Amasya'da Hızırpaşa Mahallesi'ndeki bir lunaparkta çalışan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı, hareket halindeki "ranger" adlı eğlence aracının kabininin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında gözaltına alınan lunapark şirketi sahibi F.C. ile işletme müdürü H.N.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, eğlence merkezi mühürlendi.

Amasya’da cumartesi günü akşamı Hızırpaşa Mahallesi’ndeki Hakimiyet Parkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lunaparkta çalışan Burak Kırıkçı’ya (20) hareket halindeki ranger isimli eğlence aracının kabini çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kırıkçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. gencin cenazesi memleketi Samsun’un Bafra ilçesinde defnedildi.

2 kişi tutuklandı

Olayın ardından lunapark mühürlenirken, adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında lunaparkı işleten şirketin sahibi F.C. ile işletme müdürü H.N.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



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