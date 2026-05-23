Kocaeli’de zehir operasyonu! Milyonlarca hap ve üretim düzeneği ele geçirildi

13:5023/05/2026, Cumartesi
Kocaeli'de 1 milyon sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 7 gözaltı
Kocaeli'de 1 milyon sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında arama kararı verilen tır, dün Darıca ilçesi Reşat Nuri Güntekin Caddesi'nde durduruldu.

Tırda yapılan aramada, 50 koli içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde içeriğine sahip, kullanımı özel reçeteye tabi 1 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi.

Sentetik ecza hapların üretildiği değerlendirilen Darıca'daki iş yeri ve eklentileri ile saklandığı düşünülen Gebze'de bir ikamette yapılan aramalarda, hapların üretiminde kullanılan makineler ile sentetik ecza olduğu değerlendirilen haplar bulundu.

Ayrıca, soruşturma kapsamında 2 milyon pregabalin ihtiva eden hap ile 65 kilogram toz halde pregabalin maddesine el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler H.I, Y.E.D, O.G, Y.O, Y.D, D.İ. ve A.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



