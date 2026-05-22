Takibe takılan araçtan zehir fışkırdı: 1 tutuklama

Çalışmalar kapsamında Akdeniz ilçesinde bir araçta yüklü miktarda narkotik madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takip sonucunda durdurulan araçta yapılan aramada 317 bin 285 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucuyla yakalanan Y.K., gözaltına alındı.