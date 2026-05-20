Samsun’da zehir tacirlerine operasyon: 10 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 10 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 854 adet sentetik ecza, 29 kök kenevir bitkisi, 51,62 gram sentetik kannabinoid, 33,70 mililitre likit sentetik kannabinoid, 5,9 gram metamfetamin, 2,35 gram esrar, 0,45 gram kokain, 1 adet sentetik kannabinoidli sigara, 1 adet esrar öğütücü aparat, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.