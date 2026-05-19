Havza'da selde zarar gören esnafın kapı ve çerçevelerinin ücreti AFAD tarafından karşılanıyor

13:4119/05/2026, الثلاثاء
Temizlik çalışmaları tamamlanan ve devam eden iş yerinde kapı ve çerçeve yenileme işlemleri yapıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen selde zarar gören esnafın iş yerlerinin kapı ve çerçevelerinin ücreti, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.

İlçede 12 Mayıs'ta yaşanan selde zarar gören esnafın kayıplarının karşılanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda esnaf odalarından gelen talep doğrultusunda Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla Samsun AFAD Müdürlüğü tarafından esnafın dükkanlarının zarar gören kapı ve çerçeveleri ücretsiz olarak yenileniyor.

SELİN İKİNCİ GÜNÜNDEN İTİBAREN ZARAR KARŞILANIYOR

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, ilçede temizlik çalışmalarının Belediye, Kaymakamlık, AFAD ve diğer kurumlardan gelen ekipler tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

Maliyenin hasar tespit komisyonunun çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu belirten Acar, "Selin ikinci gününden itibaren esnaf odalarının talepleri üzerine sayın valimizin fikir ve talimatları ile selden zarar gören tüm esnaflarımızın kapıları, camları, pencereleri sorgusuz, sualsiz en hızlı şekilde yapılmaya başlandı. Sayın Valimize çok hızlı kararı ve desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Muş bakanımız da bundan bahsetti. Esnafımız kapı ve çerçevelerini istedikleri yere anında yaptırabilir. Bu işlerin ivedilikle olması için Havza'daki bütün üreticiler bunları yapıyor. Parası sayın valimizin talimatları ile AFAD tarafından ödenecektir." ifadelerini kullandı.

TSO Başkanı ve esnaf odalarıyla sahada olduklarına işaret eden Acar, "Bütün kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Sorunlarımız gün gün çözülüyor. İnşallah Kurban Bayramı'na, hiçbir sorun kalmamış şekilde gireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Selde iş yeri zarar gören manav Fatih Gümüş ise büyük bir felaket yaşadıklarını dile getirerek, "Valilik yardım etti. Kapı ve pencerelerimiz taktırdık. İlerleyen süreçte de her türlü yardımcı olacaklarını söylüyorlar. Biz de yapılacak destekleri bekliyoruz." diye konuştu.



