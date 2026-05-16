Çorum'da hortumun vurduğu köylerde seferberlik: Altyapı yenileniyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum felaketinin ardından Oyaca ve Kavşut köylerinde enkaz kaldırma ve altyapı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bölgeye yerleştirilen yaşam konteynerleri ile afetzedelerin barınma ihtiyaçları karşılanırken, vatandaşlara günlük 3 öğün sıcak yemek desteği sağlanıyor.
İlçede önceki gün etkili olan ve birçok evin hasar gördüğü hortumun ardından Oyaca ve Kavşut köylerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Sungurlu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Oyaca ve Kavşut köylerinde meydana gelen hortum afetinin üçüncü gününde, devletin tüm kurum ve kuruluşlarının yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ayrıca afetten etkilenen vatandaşlara Sungurlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sungurlu Öğretmenevi Müdürlüğünce günlük üç öğün sıcak yemek hizmeti verildiği kaydedildi.
83 yaşındaki Gülbeyaz Esen, yaşadıklarını anlattı
Hortuma evinde yakalanan Oyaca köyü sakinlerinden 83 yaşındaki Gülbeyaz Esen, hortum sırasında yaralandığını, enkazdan komşusunun yardımıyla çıkabildiğini söyledi.
Köyde yürütülen çalışmalar dronla havadan görüntülendi.