AFAD’tan uyarı geldi: İki ilde çarşamba günü okullar tatil edildi

Almus Barajı, Kızılırmak ve çevredeki derelerde su seviyelerinin hızla yükselmesi, Tokat ve Amasya’da taşkın endişesini artırdı. AFAD ve ilgili kurumların peş peşe yaptığı uyarıların ardından bölgede alarm durumuna geçildi. Önlem amacıyla okullarda bir günlüğüne eğitime ara verilirken, bazı mahallelerin tahliye edilmesi bekleniyor.

Su seviyesi yükseldi

Tokat Turhal Afet Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda acil durum gündemiyle toplandı. Yapılan değerlendirmelerde, Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve dolusavakların taşmasının beklendiği belirtildi.

Amasya'da okullar tatil edildi

Valilikten yapılan açıklamada, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiği vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre bölgede yağışların devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, Almus Barajı'ndan yapılacak su tahliyesiyle birlikte Yeşilırmak'taki su seviyesinin artabileceği ifade edildi.

Açıklamada, bu nedenle tedbir amaçlı kent merkezi ve Taşova ilçesinde tüm eğitim kurumlarında 20 Mayıs Çarşamba günü eğitime ara verildiği kaydedildi.

Turhal'da eğitime 3 gün ara

Tokat'ın Turhal ilçesinde sel ve taşkın riskine karşı çarşamba, perşembe ve cuma günleri eğitime ara verildiği bildirildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiği vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre bölgede yağışların devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Mayıs 2026 Salı günü Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşarak barajdan su tahliyesi gerçekleşmesi beklendiğinden Yeşilırmak'taki su seviyesinin ciddi oranda artacağı ve taşkınlar oluşabileceği öngörülmektedir. Tüm bu ihtimaller değerlendirilerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Turhal ilçemiz genelinde tüm resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20-21 ve 22 Mayıs 2026 (üç) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimizin de aynı tarihlerde idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

Yerleşim yerleri boşaltılıyor

Yeşilırmak havzasında oluşabilecek olası taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında, tehlike arz eden yerleşim yerlerinin bu sabah itibarıyla boşaltılması kararlaştırıldı.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda Almus Barajı’nın dolma aşamasına geldiği, bu nedenle 19.05.2026 Salı gecesi veya 20.05.2026 Çarşamba sabahı dolusavakların taşacağı düşünüldüğünden Turhal ilçesinde oluşması muhtemel taşkın olayları ile ilgili aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Taşkın riski bulunan Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova Mahallelerinin ve Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Samurçay Köylerinin afet süresince geçici olarak tahliye edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir’’ denildi.

AFAD'dan açıklama

Amasya'da etkili olan sağanak nedeniyle AFAD tarafından sel ve taşkın uyarısı yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların ardından bu geceden itibaren Yeşilırmak ve yan kollarında sel ve taşkın riski bulunduğu belirtilerek vatandaşlardan dere yataklarından uzak durmaları istendi.

Öte yandan kentte DSİ, İl Özel İdaresi, Valilik, AFAD ve belediye ekiplerinin olası olumsuzluklara karşı teyakkuza geçtiği bildirildi.

Tokat için yeni uyarı: Kuvvetli yağış ve taşkın riski sürüyor

Sel ve taşkınlarla mücadele eden Tokat'ta etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle AFAD tarafından yeni bir uyarı yapıldı.

AFAD tarafından gönderilen mesajda, il genelinde beklenen yoğun yağışların özellikle Yeşilırmak havzasında risk oluşturabileceği ifade edildi. Yetkililer, ani sel, su baskını ve taşkın ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle dere kenarları, düşük kotlu bölgeler ve su taşkını riski bulunan alanlarda yaşayan vatandaşların uyarıları dikkate alması istenirken, ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı sahada hazır bekletildiği öğrenildi.

Kelkit Çayı taştı 70 ev boşaltıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı’nda su seviyesinin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Tepekışla köyünde ev ve tarım arazilerini su bastı. İlçe merkezindeki 430 dönümlük kesme çiçek seralarında da taşkın riskine karşı önlem alındı.

Köyde 70 evi boşalttıklarını ifade eden Tepekışla Köyü Muhtarı Duran Şahin “Birkaç gündür devam eden yağışlardan dolayı. Yukarıdaki barajların kapakları açıldı. Köyümüzü ve köyümüzün ekili arazilerini su bastı. 70 tane evi tahliye ettik. Şu anda devam ediyor ırmağın taşkını. Yaya köprümüz de uçtu.” dedi.

Tokat'ın Almus ilçesindeki Almus Barajı'nda 'Malkayası' olarak bilinen ada tamamen sular altında kaldı.

Çedaş Köprüsü yıkılıyor

Yeşilırmak'taki taşkın riskine karşı Çedaş Köprüsü'nün yıkımına karar verildi. Şehir merkezinde bulunan köprünün yıkım çalışmalarına başlandı.











