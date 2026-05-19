AFAD’tan uyarı geldi: İki ilde çarşamba günü okullar tatil edildi

Tokat ve Amasya’da artan su seviyeleri sonrası taşkın riski nedeniyle alarm durumuna geçildi. Bölgede ilgili birimler tedbirlerini artırırken, yarın için okulların tatil edildiği açıklandı. AFAD yeni bir uyarı mesajı yayımladı.
Almus Barajı, Kızılırmak ve çevredeki derelerde su seviyelerinin hızla yükselmesi, Tokat ve Amasya’da taşkın endişesini artırdı. AFAD ve ilgili kurumların peş peşe yaptığı uyarıların ardından bölgede alarm durumuna geçildi. Önlem amacıyla okullarda bir günlüğüne eğitime ara verilirken, bazı mahallelerin tahliye edilmesi bekleniyor.
Su seviyesi yükseldi
Tokat Turhal Afet Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda acil durum gündemiyle toplandı. Yapılan değerlendirmelerde, Almus Barajı’nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve dolusavakların taşmasının beklendiği belirtildi.
Amasya'da okullar tatil edildi
Turhal'da eğitime 3 gün ara
Tokat'ın Turhal ilçesinde sel ve taşkın riskine karşı çarşamba, perşembe ve cuma günleri eğitime ara verildiği bildirildi.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Yeşilırmak ve ırmağı besleyen derelerde taşkınlar meydana geldiği vurgulandı.
Meteorolojik verilere göre bölgede yağışların devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Yerleşim yerleri boşaltılıyor
Yeşilırmak havzasında oluşabilecek olası taşkın riskine karşı alınan önlemler kapsamında, tehlike arz eden yerleşim yerlerinin bu sabah itibarıyla boşaltılması kararlaştırıldı.
AFAD'dan açıklama
Amasya'da etkili olan sağanak nedeniyle AFAD tarafından sel ve taşkın uyarısı yapıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların ardından bu geceden itibaren Yeşilırmak ve yan kollarında sel ve taşkın riski bulunduğu belirtilerek vatandaşlardan dere yataklarından uzak durmaları istendi.
Tokat için yeni uyarı: Kuvvetli yağış ve taşkın riski sürüyor
Sel ve taşkınlarla mücadele eden Tokat'ta etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle AFAD tarafından yeni bir uyarı yapıldı.
AFAD tarafından gönderilen mesajda, il genelinde beklenen yoğun yağışların özellikle Yeşilırmak havzasında risk oluşturabileceği ifade edildi. Yetkililer, ani sel, su baskını ve taşkın ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Özellikle dere kenarları, düşük kotlu bölgeler ve su taşkını riski bulunan alanlarda yaşayan vatandaşların uyarıları dikkate alması istenirken, ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı sahada hazır bekletildiği öğrenildi.
Kelkit Çayı taştı 70 ev boşaltıldı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı’nda su seviyesinin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Tepekışla köyünde ev ve tarım arazilerini su bastı. İlçe merkezindeki 430 dönümlük kesme çiçek seralarında da taşkın riskine karşı önlem alındı.
Çedaş Köprüsü yıkılıyor
Yeşilırmak'taki taşkın riskine karşı Çedaş Köprüsü'nün yıkımına karar verildi. Şehir merkezinde bulunan köprünün yıkım çalışmalarına başlandı.