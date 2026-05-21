Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine darbe: 2 torbacı tutuklandı

14:1721/05/2026, Perşembe
Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler cezaevine sevk edildi.

Sakarya’nın Geyve Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda torbacı olarak tabir edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu imalatına ve ticaretine geçit vermiyor. Bu çerçevede Geyve ve Karasu ilçelerinde yapılan operasyonda torbacı olarak tabir edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 16 parça halinde satışa hazır vaziyette 276 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 parça halinde satışa hazır vaziyette 3 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 1 mililitre sentetik kannabinoid ham maddesi, 21 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet sarma makinesi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 330 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler cezaevine sevk edildi.


