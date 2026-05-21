Meteorolojiden 15 ile kuvvetli yağış uyarısı: Sel, su baskını ve yıldırıma dikkat

13:1221/05/2026, Perşembe
AA
Meteorolojiden bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Batı Karadeniz ve yurdun güney kesimlerindeki birçok ili kapsayan ani sel, su baskını ve dolu riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların,
bugün akşam saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yurdun güney kesimlerinde görülecek gök gürültülü yağışların, Niğde, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneyi, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



