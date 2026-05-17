Sakarya’dan Kocaeli’ye gelen araçta uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

17:1917/05/2026, Pazar
IHA
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya’dan Kocaeli’ye gelen şüpheli araçta yapılan aramada, satışa hazır halde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Sakarya’dan Kocaeli’ye doğru seyir halinde olan şüpheli araç, il haber merkezinin bildirimi üzerine Kocaeli polisi tarafından takibe alındı. Gece saatlerinde Yenidoğan köprü altı mevkisinde, İstanbul istikametinde usulüne uygun olarak durdurulan araçta ve içindeki şahısların üzerinde arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramalarda, parça parça paketlenmiş halde toplam 81,49 gram metamfetamin, 40 sentetik hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan S.Y., K.Y.Y. ve N.A.M. isimli 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ve ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.



