İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bir adreste uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adreste yapılan aramada, ruhsatsız 1 tüfek, 42 tüfek kartuşu, 445 kutu içerisinde 24 bin 30 adet uyuşturucu hap ve 7 fişek halinde satışa hazır 4.71 gram kokain ele geçirildi. K.K (26) gözaltına alındı.