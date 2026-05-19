Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu: 595 bin sentetik ecza hap ele geçirildi

İstanbul Ataşehir’de iki ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 595 bin sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ataşehir’de belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda bir şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 595 bin sentetik ecza hap, 200 bin basıma hazır boş kapsül ile 4 hap basım makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.